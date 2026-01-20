​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Wojciech Wrochna, wiceminister energii. Polityka zapytamy m.in. o to, jak jesteśmy zabezpieczeni na wypadek awarii i braku ogrzewania.

Wojciech Wrochna / Albert Zawada / PAP

Silny mróz, który w ostatnim czasie nawiedził Polskę, sprawił, że padł rekord zapotrzebowania na moc. Z tego powodu ceny rachunków biją rekordy. Czy rzeczywiście dzięki pompom ciepła oszczędzamy?

W ubiegłym tygodniu minister energii przekazał, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami, w 2026 r. resort będzie więcej inwestował w modernizację polskiej infrastruktury energetycznej w sferze cybernetycznej, by "odpierać te ataki jeszcze skuteczniej". Jakie realne działania podejmuje Ministerstwo Energii?

Trwa akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa", wspierająca mieszkańców stolicy Ukrainy pozbawionych prądu. Dzięki przekazanym środkom zostanie zakupionych ponad 100 generatorów. W pomocy bierze udział coraz więcej polskich firm. Czy oprócz sektora prywatnego Ukraińcom pomaga też polskie państwo?

