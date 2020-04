"Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu - stopniowego zdejmowania obostrzeń" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Pierwsza liberalizacja ograniczeń będzie dotyczyła zdjęcia zakazu wejścia do lasów oraz limitów osób w sklepach i kościołach. Od dziś musimy zasłaniać usta i nos po wyjściu z domu. Nakaz dotyczy niemal wszystkich po ukończeniu 4. roku życia. Możemy to robić przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części. Dziś poznamy też rządowy harmonogram łagodzenia obostrzeń w Polsce. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 2 mln. SARS-CoV-2, wywołujący groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19, pochłonął już ponad 128 tys. osób. Oto najważniejsze doniesienia na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na świecie w naszej relacja dnia.

336 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 28 kolejnych osób. Łącznie w naszym kraju to już 7918 przypadków i 314 zgonów; 46-letni fizjoterapeuta ze szpitala w Radomiu jest pierwszą ofiarą koronawirusa wśród personelu medycznego w Polsce

Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM nie wykluczył przesunięcia o tydzień wyborów prezydenckich z 10 na 17 maja

Od czwartku wyjście z domu tylko w maseczce lub chuście zakrywającej usta i nos

Dziś "zostaną zarysowane" propozycje rządu dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni

Ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys.

Na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało już ponad 2 mln osób





19:31 Włochy: Z powodu koornawirusa zmarło 125 lekarzy

Od początku epidemii koronawirusa we Włoszech zmarło 125 zakażonych nim lekarzy, 31 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 9 farmaceutów - to najnowszy bilans podany w czwartek przez federacje tych grup zawodowych.

Krajowa Federacja Izb Lekarskich poinformowała o śmierci pięciu następnych lekarzy w ciągu jednej doby. Są wśród nich między innymi neurolog, ginekolog, dyrektor przychodni w domu opieki.





19:25 Policja będzie kontrolować noszenie maseczek

"Policja będzie kontrolowała przestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust "- zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczył, że nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywał do momentu pojawienia się szczepionki przeciw koronawirusowi.







19:17 POLSKA: OD 20 KWIETNIA STOPNIOWE ZNOSZENIE OBOSTRZEŃ

"Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu - stopniowego zdejmowania obostrzeń" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił najważniejsze założenia stopniowego odmrożenia gospodarki. Zniesienie obostrzeń będzie obowiązywać od poniedziałku.









19:13 Minister zdrowia o wyborach prezydenckich

"Swoje rekonemdacje przedstawię panu premierowi w najbliższych dniach" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o to, jak planowane na 10 maja wybory prezydenckie mogą wpłynąć na rozprzestrzenianie się koronawirusa.







19:05 Szumowski: Powrót do normalności będzie możliwy po wygaśnięciu epidemii

Jak podkreślił minister zdrowia: Zdejmowanie obostrzeń nie oznacza powrotu do normalności. Całkowite zdjęcie ograniczeń będzie możliwe po wygaśnięciu epidemii, prawdopodobnie po dopuszczeniu do użytku szczepionki.



Obostrzenia prawdopodobnie nie zostaną całkowicie zniesione do wakacji.





19:01 Szumowski: Podawanie konkretnych dat zdejmowania restrykcji byłoby nieuczciwe

Podczas konferencji szef resortu zdrowia podkreślił, że plan zdejmowania obostrzeń nie ma konkretnych dat - ich wprowadzenie będzie uzależnione od postępowania epidemii. "Kolejne etapy mogą być wcielane w odstępie tygodnia, ale też w odstępie trzech tygodni" - dodał Szumowski.



"Poluzowanie pewnych zakazów nie jest zachętą do tego, żeby bez ograniczeń przebywać w tych miejscach. Cały czas musimy się maksymalnie izolować" - dodał Szumowski.





18:56 Szumowski: Musimy nauczyć się żyć z epidemią

"Plan zdejmowania ograniczeń nie oznacza, że epidemia się kończy. Musimy nauczyć się żyć z epidemią" - podkreślił podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił również, jak ważne jest stosowanie się do zasad: zasłanianie twarzy, zachowanie dystansu, izolacja, dezynfekcja i ochrona osób najsłabszych. Szumowski podkreślił również, że, tam gdzie to możliwe, konieczne jest utrzymanie pracy zdalnej.







18:53 Morawiecki: Etapy łagodzenia będą uzależnione od postępowania pandemii

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki zastrzegł, że plan zdejmowania obostrzeń może ulec zmianie. Jeżeli liczba zakażeń w Polsce zacznie spadać - planowana liberalizacja będzie mogła być szybciej wcielana w życie. Jeżeli nastąpi gwałtowny przyrost zakażeń - konieczne będzie utrzymanie obostrzeń.







18:49 Od 20 kwietnia stopniowe zdejmowanie obostrzeń

Od 20 kwietnia zdjęty zostanie zakaz wejścia do lasów i parków, liberalizacji zostaną też poddane zasady robienia zakupów - będą one uzależnione od powierzchni sklepów. O takich rozwiązaniach poinformował podczas konferencji Mateusz Morawiecki. Zasada "jedna osoba na 15 metrów" będzie obowiązywała w sklepach i kościołach.





18:48 Morawiecki: Nowa rzeczywistość oprze się na zasadzie trzech "I"

"Izolacja, Identyfikacja, Informatyzacja - na tych zasadach musi opierać się nowa rzeczywistość w czasie pandemii koronawirusa" - powiedział podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.







Rodzina Amerykanki zamordowanej podczas pielgrzymki do Santiago de Compostela, w północno-zachodniej Hiszpanii, przekazała władzom tego kraju ponad 1100 masek ochronnych potrzebnych do walki z epidemią koronawirusa.

Denise Pikka Thiem została zamordowana w 2015 roku. Jak poinformowała telewizja LaSexta, jej rodzina chciała poprzez podarowanie masek wyrazić podziękowanie i uznanie dla pracy hiszpańskiego wymiaru ścigania.





18:35 Włochy nowy bilans

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 525 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w czwartek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii wzrósł w tym kraju do 22 170.



O 1189 zwiększyła się od środy we Włoszech liczba chorych na Covid-19. Obecnie jest ich w całym kraju ponad 106 tysięcy.



Od początku epidemii potwierdzono prawie 169 tysięcy przypadków koronawirusa.





18:29 Andrzej Duda zainaugurował projekt "Polskie Szwalnie"

"Na szczęście mamy w Polsce odpowiedzialny biznes, który nie tylko chce zarabiać, ale czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli" - powiedział prezydent Andrzej Duda inaugurując projekt "Polskie Szwalnie", w ramach którego producenci odzieży będą szyć maseczki ochronne.









18:25 Transport kombinezonów z Turcji

W drodze do Polski są cztery samoloty z ładunkiem 90 tys. kombinezonów ochronnych do zwalczania epidemii koronawirusa - poinformował ambasador Polski w Turcji Jakub Kumoch.

O przedsięwzięciu, które było możliwe dzięki współpracy kancelarii prezydentów Polski i Turcji, Kumoch poinformował na Twitterze.





18:21 Kokaina ukryta w transporcie maseczek

Czternaście kilogramów kokainy o wartości ponad miliona funtów próbował wwieźć do Wielkiej Brytanii 34-letni Polak - poinformowała brytyjska straż graniczna. 15 paczek z narkotykiem było ukrytych w kartonach z maseczkami do zasłaniania twarzy.









18:18 Wielka Brytania przedłuża ograniczenia

Brytyjski rząd przedłużył o co najmniej trzy tygodnie ograniczenia wprowadzone w celu zatrzymania epidemii koronawirusa - poinformował minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Raab, który zastępuje premiera Borisa Johnsona, wyjaśnił, że zbyt wczesne zniesienie restrykcji groziłoby drugą falą epidemii. W czwartek przewodniczył on posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego. Decyzja o przedłużeniu ograniczeń była powszechnie spodziewana, bo sugerowali to wcześniej zarówno Raab, jak i minister zdrowia Matt Hancock.





18:15 Kolejne wymazobusy wyjeżdżają na ulice

Kolejne karetki, których załogi od osób przebywających na kwarantannie pobierają materiał do badań na obecność koronawirusa i dostarczają go do sanepidu - opłacają samorządy regionu. W czwartek o uruchomieniu swoich tzw. wymazobusów poinformowały Częstochowa i Zabrze.

Jak wynika z czwartkowej informacji magistratu Częstochowy, obecnie na terenie tego miasta na badanie diagnostyczne w kierunku koronawirusa czeka 180 osób. Pobieranie od nich próbek przyspieszyć ma od piątku ambulans Śląskiej Grupy Ratowniczej Paramedix, którego miesięczna działalność ma kosztować 71 tys. zł (miasto ma płacić zryczałtowaną stawkę za godzinę pracy zespołu oraz przejechane kilometry).





18:09 Ameryka Łacinska apeluje o pomoc

Byli prezydenci Kolumbii, Chile, Meksyku i Brazylii, Juan Manuel Santos, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo i Fernando Cardoso, zwrócili się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o pokaźne wsparcie finansowe dla swojego regionu w obliczu pandemii koronawirusa.

Ich zdaniem pandemia może stać się "jedną z największych tragedii w dziejach Ameryki Łacińskiej i Karaibów". Pod apelem podpisali się także eksministrowie finansów, prezesi banków centralnych i wybitne autorytety naukowe.





18:05 Działania Straży Granicznej

340 tys. osób skontrolowali od 15 marca strażnicy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrolują oni przejścia z Niemcami w: Kostrzynie n. Odrą, Słubicach, Świecku, Gubinie, Olszynie, Zgorzelcu, Jędrzychowicach oraz z Czechami w: Lubawce, Jakuszycach i Kudowie Słone.

Rzecznik Prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Joanna Konieczniak poinformowała, że tylko w ostatniej dobie odprawili prawie 2,5 tys. osób i ustalili dodatkowo, że 37 z tych osób naruszyło zasady kwarantanny. Zatrzymano też trzech cudzoziemców.





17:59 "Wykrywa koronawirusa w 5 sekund"

W Iranie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprezentował urządzenie mające w pięć sekund wykrywać obecność koronawirusa w promieniu 100 metrów. To rodzaj radaru skanującego okolicę, bez potrzeby fizycznego kontaktu z badanym. Jeśli urządzenie okaże się skuteczne, byłby to przełom w identyfikacji zarażonych osób.









17:50 Dzieci doświadczają przemocy w czasie izolacji

O podjęcie środków zapewniających bezpieczeństwo i realizację praw dzieci podczas epidemii - zaapelowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego. W apelu wskazano m.in. na konieczność zwiększenia ochrony dzieci przed przemocą.

W piśmie do szefa rządu zwrócono uwagę, że każdego dnia do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dzwonią setki dzieci, dla których obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest nie do wytrzymania.

Jak wskazano, dzieci mówią o doświadczaniu przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, silnych napięciach, połączonych z niezrozumieniem tego, co się dzieje oraz jak sobie z tym radzić, obniżającym się nastroju i pojawiających się myślach samobójczych, a także braku dostępu do pomocy specjalistycznej. Mówią też o tym, że wraz z zakazem wychodzenia osób poniżej 18 r.ż. bez opieki osoby dorosłej, straciły jedyną możliwość uniknięcia krzywdzących zachowań, których doświadczają w domu.







17:44 Koronawirus: Nowe hipotezy

Międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych bada interesującą hipotezę, dotyczącą źródeł najcięższych powikłań zakażenia koronawirusem. Naukowcy z 11 instytutów badawczych sprawdzają, czy przyczyną gwałtownego pogorszenia stanu niektórych pacjentów z COVID-19 może być nadmierna aktywność komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za tworzenie neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET), których zadaniem jest wiązanie i niszczenie chorobotwórczych drobnoustrojów. Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, może oznaczać nowe możliwości terapeutyczne dla osób dotkniętych poważnymi skutkami zakażenia koronawirusem. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Journal of Experimental Medicine".









17:36 POLSKA NOWE ZAKAŻENIA

Ministerstwo Zdrowia: 147 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 22 kolejne osoby; łącznie 7918 przypadków i 314 zgonów.





Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 54 osób z woj. mazowieckiego, 36 z woj. dolnośląskiego, 20 z woj. śląskiego, 18 z woj. łódzkiego, pięciu z woj. podlaskiego, po czterech z woj. warmińsko-mazurskiego i małopolskiego, po dwóch z woj. opolskiego i woj. świętokrzyskiego i po jednej z woj. podkarpackiego i woj. wielkopolskiego.



Jednocześnie resort poinformował o śmierci 22 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letnia kobieta z Wrocławia, kobiety w wieku 88 i 79 lat z Oleśnicy, 88-letnia kobieta z Kędzierzyna- Koźla, 70-letni mężczyzna z Grudziądza, mężczyźni w wieku 67 i 84 lat z Poznania, 89-letnia kobieta z Katowic, 89-letnia kobieta z Raciborza, 87-letni mężczyzna z Tychów, 60-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 77, 46, 78, 61 lat z Radomia, mężczyźni w wieku 65, 69 i 75 lat oraz kobiety w wieku 75, 79, 86 i 53 z Warszawy. Większość osób miała choroby współistniejące.





17:27 Prezes Sportingu Lizbona pomaga w szpitalach

Prezes Sportingu Lizbona Frederico Varandas na czas epidemii koronawirusa powrócił do wykonywania wyuczonej profesji lekarza. Portugalski działacz pomaga w szpitalu wojskowym w stolicy.

Varandas w rozmowie z portugalskimi mediami wyjaśnił, że do czasu zakończenia epidemii w Portugalii, w której zmarło już ponad 600 osób, zamierza poświęcić się pracy w charakterze lekarza w Szpitalu Portugalskich Sił Zbrojnych w lizbońskiej dzielnicy Telheiras.

Według Radia Renascnca, Varandas zgłosił się na ochotnika, aby pomagać armii w czasie kwarantanny i przeszedł już specjalistyczny kurs dotyczący Covid-19. Rozgłośnia przypomniała, że 40-letni działacz sportowy do września 2018 r., kiedy objął funkcję prezesa Sportingu, wchodził w skład służb medycznych portugalskiej armii.





17:18 WOT instaluje zewnętrzne izby przyjęć

Przy czterech szpitalach na terenie województwa wojsko instaluje zewnętrzne izby przyjęć - poinformowało biuro prasowe wojewody opolskiego.

W czwartek żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli budowę tymczasowych zewnętrznych izb przyjęć przy czterech szpitalach w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie.

Kontenerowe izby przyjęć będą służyły rejestracji i kwalifikowaniu pacjentów przed ich wejściem do budynków szpitalnych. Jak informuje biuro prasowe wojewody, jest to działanie prewencyjne, gdyż obecnie szpitale w regionie są wydolne.





17:14 "Zdalna szkoła" w powijakach

Niecałe 3 miliony złotych trafiły do tej pory do samorządów z rządowego programu Zdalna Szkoła, który ponad dwa tygodnie temu rozpoczęło Ministerstwo Cyfryzacji. Od 1 kwietnia samorządy mogą występować o dofinansowanie na zakup komputerów, tabletów, oprogramowania i dostępu do internetu.









17:04 Kwarantanna szpitala w Gryficach zakończona

Zakończyła się kwarantanna we wszystkich oddziałach szpitala w Gryficach - poinformowała placówka. Szpital przyjmuje pacjentów w trybie nagłym.

Kompleks budynku głównego szpitala w Gryficach objęty został kwarantanną po tym, jak 1 kwietnia zdiagnozowano koronawirusa u dwóch osób z personelu medycznego placówki. Łącznie SARS-CoV-2 wykryto u czterech osób - trzech spośród personelu i jednego pacjenta.

Jak poinformowano w czwartek na stronie internetowej placówki, we wtorek "zakończyła się kwarantanna w Oddziale Chorób Wewnętrznych i tym samym żaden z oddziałów nie jest objęty kwarantanną".







16:57 Śląsk

Ponad 110 tys. wniosków o wsparcie w ramach rządowej tzw. tarczy antykryzysowej wpłynęło dotąd do oddziałów ZUS w woj. śląskim. Blisko 85 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek, ponad 22 tys. - świadczenia postojowego.

Jak poinformowała regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla woj. śląskiego Beata Kopczyńska, w ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia do sześciu oddziałów ZUS w regionie wpłynęło 110,5 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej: najwięcej, ponad 26 tys., do oddziału w Sosnowcu, a 22,6 tys. wniosków - do oddziału w Rybniku.

"Największym zainteresowaniem wśród oferowanych rozwiązań tarczy antykryzysowej cieszy się zwolnienie z opłacania składek. O taką formę pomocy stara się ponad 84,5 tys. mieszkańców województwa" - podała Kopczyńska.





16:52 Hiszpania: W ciągu doby zmarło ponad pół tysiąca osób

W ciągu minionej doby w Hiszpanii zmarło 551 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 19 130, a liczba zakażonych przekroczyła 182 tys.









16:47 Pentagon: Chiny od początku nie były szczere

Szef Pentagonu Mark Esper powiedział w rozmowie ze stacją NBC, że chińscy przywódcy "zwodzili i nie byli przejrzyści" od pierwszych dni epidemii koronawirusa. Dlatego - jak dodał - "nie ma wiele wiary, iż teraz są z nami szczerzy".

To kolejna krytyka władz Chin ze strony amerykańskiej administracji w ostatnich dniach.

We wtorek dziennik "Washington Post" informował, że na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhan, mieście gdzie rozpoczęła się epidemia. W tym laboratorium - jak czytamy w artykule Josha Rogina - przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.





16:40 Polska: Aresztowany w czasie kwarantanny

Policjanci z Sierakowa (Wielkopolskie) ujęli poszukiwanego mężczyznę, który zgodnie z przepisami odbywał kwarantannę po powrocie z zagranicy. Ujęcie 22-latka odbyło się w kombinezonach ochronnych.

22-letni mężczyzna był poszukiwany przez szamotulski sąd do odbycia kary czterech miesięcy pozbawienia wolności.





16:35 JAK WŁASNORĘCZNIE ZROBIĆ MASECZKĘ

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika.









16:31 Szwajcaria pomoże przedsiębiorcom

Rząd Szwajcarii wydał rozporządzenie wprowadzające ochronę przedsiębiorstw przed postępowaniem upadłościowym w razie trudności finansowych wywołanych przez kryzys koronawirusowy. Jak zaznacza rządowy komunikat, głównym motywem jest tu zapobieżenie wzrostowi bezrobocia.

Rozporządzenie czasowo ogranicza figurujący w kodeksie zobowiązań nakaz natychmiastowego zawiadamiania sądu o grożącym niespłacalnym zadłużeniu. Zawiadomienie takie nie będzie wymagane w przypadku firm, które pod koniec 2019 roku miały stabilną sytuację i co do których istnieje przypuszczenie, że po ustąpieniu kryzysu poradzą sobie z długami. Jeśli perspektywy takiej nie ma, można będzie tak jak dotąd wystąpić o odroczenie upadłości, co obecnie nieco ułatwiono.





16:24 Węgry: Zakaz gromadzenia się złamany z powodu pożaru

Masowo złamano w środę zakaz gromadzenia się, żeby obserwować gaszenie pożaru składowiska odpadów zielonych w węgierskim mieście Szombathely przy granicy z Austrią - podał przedstawiciel sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem Robert Kiss.

"Okolicę zapełniło wyjątkowo wielu turystów katastroficznych. Policja zamknęła ulice prowadzące do tego miejsca. Mimo to na parking pobliskiego centrum handlowego przyjechało blisko 300 samochodów z gapiami" - powiedział Kiss na konferencji prasowej online.

Jak dodał, zjawiły się całe rodziny. Według portalu komitatu (województwa) Vas, gdzie leży Szombathely, wśród obecnych były też małe dzieci.





16:18 Pandemia zagrożeniem dla kobecej piłki nożnej

Pandemia koronawirusa zagraża istnieniu kobiecej piłki nożnej, która wymaga specyficznej pomocy - wynika z raportu FIFPro, międzynarodowej organizacji zrzeszającej piłkarzy. Głównym powodem jest znacznie mniejsza profesjonalizacja rozgrywek.

Konsekwencją tego są m.in. mniejsze zarobki oraz znacznie bardziej ograniczone perspektywy.

"Powszechność krótkoterminowych umów, a w wielu przypadkach nawet brak ich pisemnej formy naraża zawodniczki na utratę środków do życia" - podkreślono.





16:13 Organizacje pozarządowe pomagają medykom

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego otrzymało sprzęt od opolskich organizacji pozarządowych. Pięćset profesjonalnych masek z dodatkowymi filtrami zakupiły Stowarzyszenie dla Przyszłości oraz klub sportów motorowych HAWI.

W siedzibie Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przekazano profesjonalne maski ochronne wraz z zapasowymi filtrami węglowymi, z których korzystać będą członkowie zespołów ratowniczych obsługujących karetki pogotowia na terenie całego regionu.





16:09 Meksyk: Pomoc dla małych firm

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił, że rząd zorganizuje dodatkowy milion pożyczek dla małych firm dotkniętych zastojem gospodarki związanym z epidemią koronawirusa. Rząd przeznaczył już wcześniej równowartość ponad 1 mld dolarów na pomoc dla firm.

Połowa wcześniejszego pakietu pomocowego została przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Obrador zapowiedział, że operacja wspomagania firm rozpocznie się 4 maja.

W ciągu trzech pierwszych tygodni epidemii w Meksyku zlikwidowano blisko 350 tys. miejsc pracy. Rząd Obradora próbuje zahamować rosnące bezrobocie lub przynajmniej je spowolnić, zasilając finansowo pracodawców.





Kolejnych 861 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 13 729 - poinformowało w czwartek po południu ministerstwo zdrowia.

W kraju wykryto łącznie 103 093 zakażeń.





Stan wyjątkowy z powodu epidemii koronawirusa, wprowadzony wcześniej w siedmiu japońskich prefekturach, został rozszerzony na cały kraj - poinformował premier Japonii Shinzo Abe. Liczba wykrytych w tym kraju zakażeń przekroczyła w czwartek 9 tys.

Abe oświadczył, że stan wyjątkowy będzie obowiązywał do 6 maja i ma na celu zmniejszenie ruchu w czasie przerwy w pracy, nazywanej Złotym Tygodniem, która rozpoczyna się pod koniec kwietnia - podała agencja Reutera.



Sofia jest największym ogniskiem epidemii Covid-19 w Bułgarii. W stolicy diagnozuje się ponad 60 proc. wszystkich zakażeń w kraju - poinformował w czwartek szef Krajowego Sztabu Operacyjnego prof. Wencisław Mutafczijski.

Według danych sztabu z czwartku rano w Bułgarii stwierdzono 783 przypadki koronawirusa, 37 osób zmarło. Zdaniem Mutafczijskiego, krzywa nowych zakażeń w ostatnich dniach rośnie stromo.

Z powodu zagrożenia koronawirusem rząd Danii zawiesza obowiązek wymiany uścisku dłoni podczas ceremonii nadania obywatelstwa - poinformowała minister ds. imigracji i integracji Mattias Tesfaye.

Obowiązujące od 2018 r. prawo wymaga, aby osoba otrzymująca duńskie obywatelstwo wymieniła uścisk dłoni z urzędnikiem państwowym podczas uroczystości nadanie obywatelstwa.

14:53

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej nie zgadzają się na skrócenie czasu pracy i obniżkę wynagrodzeń o 20 procent. Takie rozwiązanie zaproponował zarząd spółki w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Związkowcy proponują wprowadzenie postojowego przez jeden dzień w tygodniu . Wydobycie w ten sposób zostałoby ograniczone, ale górnicy straciliby zdecydowanie mniej niż 20 procent ze swoich pensji, bo wynagrodzenie pracownika w dniu przestoju nie może być niższe niż 60 proc. jego pensji za dniówkę.

W Holandii kolejne 181 osób zmarło na Covid-19, a łącznie epidemia pochłonęła już 3315 ofiar - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Wykryto też 1061 nowych infekcji.

Od początku epidemii w Holandii odnotowano 29 214 przypadków zakażeń, 3315 osób zmarło, a 9309 hospitalizowano - przekazał RIVM na swojej stronie internetowej.

Część krajów w Europie wchodzi w ten etap pandemii, w którym potrzebne jest stopniowe zdejmowanie ograniczeń - powiedział dyrektor WHO w Europie Hans Kluge. Zaznaczył, że nie można robić tego szybko. Eksperci WHO wciąż nie rekomendują powszechnego noszenia masek.

Nawet 350 tysięcy osób może stracić pracę w Małopolsce z powodu kryzysu wywołanego epidemią - to wstępne dane wojewódzkiego urzędu pracy. To przede wszystkim branże turystyczna i transportowa.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami apeluje do premiera o pilne przedstawienie informacji o ogniskach koronawirusa w domach pomocy społecznej i podobnych placówkach. Nie znamy rzeczywistej skali, nie wiemy, ile osób zachorowało i ile zmarło - mówi RMF FM wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia Adam Zawisny.



Według szacunków organizacji zachorowało co najmniej osiemset osób, a zmarło dwadzieścia osiem. Te dane mogą być bardzo zaniżone - ostrzega Zawisny i podkreśla, że w krajach Europy Zachodniej takie dane były kilka razy wyższe.

13:52

U około 3 proc. holenderskich krwiodawców wykryto w trakcie badań przeciwciała koronawirusa - poinformowały tamtejsze władze sanitarne. Sugeruje to, że nosiciele koronawirusa stanowią podobny odsetek całej ludności Holandii.

Wyniki badań przedstawił w trakcie parlamentarnej debaty szef Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) Jaap van Dissel. Studium to wskazuje, że około 3 proc. (17-milionowej) ludności Holandii wytworzyło przeciwciała koronawirusa. Można z tego obliczyć, że chodzi o kilkaset tysięcy osób - powiedział.

13:50

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 169 071 próbek. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 12,5 tys. testów diagnostycznych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

13:44

Rzecznik MSZ Chin odrzucił sugestie, że Covid-19 mógł mieć swój początek w laboratorium w Wuhan. To reakcja na doniesienia o tym, że dyplomaci USA zgłaszali wątpliwości co do bezpieczeństwa ośrodka, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami.



13:42

Matura w tym roku odbędzie się na Węgrzech tylko w wersji pisemnej ze względu na pandemię koronawirusa. O takiej decyzji rządu poinformował minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.

Egzaminy rozpoczną się 4 maja i potrwają około dwóch tygodni.

13:21

Już 10 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu. To trzeci taki ośrodek w powiecie lublinieckim w Śląskiem, gdzie zakażonych przybywa. Wcześniej ewakuowano dwie placówki - DPS w Koszęcinie i Dom Opieki w Woźnikach.



Niemal milion maseczek i tyle samo rękawiczek ochronnych dla pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej, 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji oraz dodatkowe 20 mln zł - to m.in. działania MRPiPS na rzecz poprawy sytuacji w tych placówkach.

Zakażenie koronawirusem stwierdzone dotąd u 0,3 proc. wszystkich mieszkańców DPS-ów - podał resort.

13:07

Władze Katalonii podważyły statystyki podawane przez rząd Hiszpanii dotyczące liczby ofiar śmiertelnych Covid-19. Z szacunków władz w Barcelonie wynika, że zgonów w Katalonii jest blisko dwa razy więcej, niż podają hiszpańskie służby sanitarne.





Nie żyje terapeuta ze szpitala w Radomiu. To pierwsza ofiara śmiertelna COVID-19 wśród personelu medycznego w Polsce. 46-latek zmarł w nocy. Od kilkunastu dni przebywał pod respiratorem na oddziale intensywnej terapii.

Ta radomska placówka to jedno z największych ognisk koronawirusa w Polsce, do tej pory stwierdzono tam 212 zakażeń, od początku epidemii zmarło tam łącznie 13 osób.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na dzisiejszej konferencji prasowej pojawił się bez zakrytego nosa i ust - mimo że od północy obowiązuje nakaz zakrywania twarzy. Rzecznik tłumaczył, że "jeżeli wykonujemy zadania służbowe, a nie obsługujemy klientów i interesantów", to nie ma obowiązku noszenia maseczki.



Rzecznik resortu zdrowia wyszedł do dziennikarzy bez maseczki. "Dystans w takiej sytuacji jest wskazany i wystarczający" TVN24/x-news





12:47

1236 przypadków zakażenia koronawirusem i 417 zgonów odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii. W sumie w tym kraju koronawirusa wykryto dotąd u 34 809 osób. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Belgii 4857 osób.

12:32

Ministerstwo zdrowia Iranu poinformowało o śmierci kolejnych 92 osób zakażonych koronawirusem. Łączna oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 4869. Wykryto 1606 nowych przypadków infekcji, co oznacza, że wirusa zdiagnozowano dotąd u 77 995 osób w Iranie.

Iran był jednym z pierwszych krajów poza Chinami dotkliwie doświadczonym przez koronawirusa i jednocześnie centrum epidemii na Bliskim Wschodzie, ale z liczb podawanych przez władze wynika, że szczyt zachorowań ma już za sobą.

12:31

Najnowsze dane z Hiszpanii: 551 ofiar śmiertelnych koronawirusa w ciągu ostatniej doby, wzrost zachorowań do 19 130.

12:27

Chiny zaprzeczają, by koronawirus był produktem laboratorium w Wuhanie. "Washington Post" doniósł o dwóch depeszach wysłanych przez zaniepokojonych amerykańskich dyplomatów, którzy na początku 2018 roku złożyli wizytę w laboratorium. Do sprawy odniósł się rzecznik chińskiego MSZ. Cytowany przez agencję Reuters dyplomata powołał się na Światową Organizację Zdrowia, która stwierdziła, że nie ma dowodów na to, by wirus został stworzony w laboratorium.

12:08

UK Biobank zgromadził ogromną liczbę próbek DNA koronawirusa SARS-CoV-2, pobranych pod ponad 500 tys. osób z całego świata. Dzięki temu będzie można lepiej poznać ten patogen i jego zmienność. Dostęp do nich ma już ponad 15 tys. naukowców - informuje "BBC News".





12:04

Na początku nie było zbyt wielu gotowych do pomocy Włochom i teraz Europa za to przeprasza - mówiła w emocjonalnym wystąpieniu w PE szefowa KE Ursula von der Leyen. Wspominając ofiary, mówiła m.in. o włoskim lekarzu Gino, który był już na emeryturze, ale wrócił, by ratować ludzi; Susanne z Belgii, która oddała swój respirator młodszej osobie, czy Francois, który żegnał się z bratem w szpitalu w Irlandii przez okno.

"Będziemy pamiętać tę młodą matkę w Polsce, która już nigdy nie zobaczy, jak rośnie jej dziecko; młodych piłkarzy hiszpańskich, którzy nigdy nie zrealizują się w sporcie. Nie zapomnimy tych matek, ojców, braci, sióstr, młodszych, starszych, z północy, południa, wschodu i zachodu" - deklarowała łamiącym się głosem.





11:51

150 podopiecznych, 20 pracowników, w tym 1 pielęgniarka. Dramatyczna sytuacja w DPS w Kaliszu. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule, przygotowanym przez reportera RMF FM Mateusza Chłystuna. Pracownicy, z którymi rozmawiał, są na skraju wyczerpania.





11:13

Emerytowany 99-letni kapitan brytyjskiej armii Tom Moore zebrał 12,2 mln funtów (ok. 53,5 mln zł) na brytyjską służbę zdrowia, walczącą z koronawirusem. Moore, poruszający się za pomocą chodzika, zainspirował darczyńców wykonaniem 100 okrążeń dookoła swego ogrodu.

99-letni kapitan brytyjskiej armii Tom Moore / VICKIE FLORES / PAP/EPA

11:08

Według najnowszych prognoz specjalistów Uniwersytetu Waszyngtońskiego, szczyt zachorowań w Polsce z powodu Covid-19 nastąpi 27 kwietnia, kiedy może dojść do ponad 70 zgonów. Podobnie może być jeszcze przez kilka dni do końca tego miesiąca. W tym okresie z powodu Covid-19 może być hospitalizowanych około 2,5 tys. pacjentów, spośród których prawie 630 chorych może wymagać pobytu na oddziale intensywnej terapii. Większość z nich (ponad 550 pacjentów) wymagać będzie użycia respiratora. Urządzeń tych jednak nie zabraknie.





11:03

Od dzisiaj po łódzkich ulicach jeździ niebiesko-biały ambulans. Jego załoga będzie pobierać próbki do wykonania testów na obecność koronawirusa. Osoby, od których będzie pobierany wymaz, wytypuje sanepid. Wstępnie ambulans uruchomiono na dwa tygodnie.

/ Grzegorz Michałowski / PAP

10:54

Po raz pierwszy w historii żołnierze pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza w maseczkach ochronnych. Zobaczcie to na filmie!





10:52

Już 10 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu. To trzeci taki ośrodek w powiecie lublinieckim w Śląskiem, gdzie zakażonych przybywa. Wcześniej ewakuowano dwie placówki - DPS w Koszęcinie i Dom Opieki w Woźnikach.

10:40

Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Rosji do 27 938, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 3448 nowych przypadków w 78 regionach kraju. Zmarło w ciągu ostatniej doby 34 pacjentów, a liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wzrosła do 232.

Nadal największym ogniskiem zakażeń pozostaje Moskwa, gdzie według stanu na czwartek zarejestrowano 16 146 chorych, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 1370 nowych przypadków.

10:30

Przypominamy: dziś pierwszy dzień obowiązywania nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie musimy do tego używać wyłącznie maseczek. Twarz możemy przesłonić np. szalem lub apaszką. Policjanci zapowiadają, że na początku osoby, które zapomniały o tym obowiązku, będą traktowane łagodnie.







10:13

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane: 189 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 6 kolejnych osób. Łącznie w naszym kraju to już 7771 przypadków i 292 zgony.





Banksy pokazał na Instagramie swoją pracę powstałą podczas kwarantanny. Najnowsze dzieło legendy street artu przedstawia szczury robiące bałagan w jego własnej łazience. "Moja żona nienawidzi, kiedy pracuję z domu" - skomentował zdjęcie artysta.





Szpital w Koszalinie zamknął dwa oddziały. Na kardiologii i internie stwierdzono koronawirusa. Zakażeni są lekarz i dwóch pacjentów. Sanepid objął wszystkich kwarantanną, która potrwa do końca przyszłego tygodnia. Na obu oddziałach przebywa około 60 osób.

Potwierdzają się nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Nie będzie od poniedziałku tak szerokiego otwierania gospodarki, jak jeszcze kilka dni temu sygnalizowali politycy. Wczesnym popołudniem premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić jak będą luzowanie niektóre ograniczenia. Ogłosi dziś, że ponownie otwarty zostanie wstęp do lasów i parków. Od poniedziałku więcej osób będzie wpuszczanych do sklepów oraz do kościołów.

09:57

Episkopat przypomina, że od dziś także osoby przebywające w kościele mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku zwolnieni są duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne.

/ MARCIAL GUILLEN / PAP/EPA





09:49

Miasto Ełk rozda wszystkim mieszkańcom maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki są wkładane do skrzynek pocztowych, a ich dystrybucja potrwa kilka dni.

09:46

U żadnego z 20 pacjentów przebywających na objętym kwarantanną oddziale rehabilitacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nie stwierdzono koronawirusa. Testy nie potwierdziły go także u dwóch osób z personelu, u kolejnej dwójki testy zostaną powtórzone.

09:44

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell uważa, że koronawirus prawdopodobnie nigdy nie zostanie pokonany. Dodał, że kraje, które myślą, że pozbędą się wirusa obniżając liczbę przypadków do zera są w błędzie.

Epidemiolog przyznał, że nadal nie wiadomo, jak długo osoby po przebytej chorobie zachowują odporność na wirusa - jeśli w ogóle ją mają. Tegnell przewiduje, że Covid-19 może w przyszłości powodować coroczne epidemie, tak jak sezonowa grypa.

Więcej na ten temat przeczytasz <<< TUTAJ >>>





W związku z koronawirusem hospitalizowanych 15 kwietnia było 2607 osób, a wyzdrowiały 774 osoby. Dodatkowo na kwarantannie przebywało w tym czasie 142 tys. 220 osób, a 25 tys. 923 objęto nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - to dane, jakie rano przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Zakażenie koronawirusem od 4 marca, kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 7582 osób, z których 286 zmarło.

09:28

Chiny zaciskają pętlę kontroli wokół badań naukowych poświęconych koronawirusowi - pisze na swej stronie internetowej czasopismo "Nature". Według dokumentów, które dotarły do redakcji tygodnika, władze w Pekinie po cichu wprowadzają procedury, które sprawiają, że naukowcy muszą otrzymać rządową zgodę na publikację, czy upublicznienie wyników badań dotyczących pandemii COVID-19. Takie decyzje spotykają się z aprobatą części środowiska, które liczy na zatrzymanie publikacji niskiej jakości, inni obawiają się, że to próba kontroli informacji, które mają kluczowe znaczenie dla walki z pandemią w innych krajach świata.







09:17

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 397 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a kolejnych osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - podało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 4161, a zmarłych do 116.

09:06

Zakończono ewakuację pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Zostali oni przewiezieni do szpitali w Bełchatowie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. Akcja była związana z trudną sytuacją placówki, w której kilkanaście dni temu wykryto ognisko koronawirusa. W sumie chorobę COVID-19 zdiagnozowano u 78 osób - 45 pensjonariuszy i 33 pracowników.

Ostatniej doby skontrolowano 7,2 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 4,5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała Straż Graniczna. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kontrola na granicy wewnętrznej będzie przedłużona do 3 maja.

Pierwszy polski test na koronawirusa opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Instytut, wspomagany rządową dotacją, chce wyprodukować 150 tys. takich testów. Będą one znacznie tańsze od tych, które obecnie sprowadzamy z zagranicy.



Osiem osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, przez co ogólna liczba zgonów wzrosła do 142. Stwierdzono już 1652 zakażenia.

Szpitalom na Węgrzech polecono zwolnienie do 19 kwietnia połowy łóżek - 32 900 - w oczekiwaniu na apogeum epidemii.

Badacze z Maryland i Pensylwanii postanowili sprawdzić, jak wiele aerozolu i kropelek śliny, które mogą zawierać koronawirusy wydzielamy w czasie normalnej rozmowy. Ich doświadczenie przeprowadzone w specjalnej komorze z wykorzystaniem lasera pokazało, że głośne wypowiedzenie nawet paru słów, angielskiego odpowiednika naszego "Bądź zdrów", prowadzi do emisji nawet 350 takich cząsteczek, jeśli mówimy ciszej, i tak pojawia się ich ponad 200. Przesłonięcie twarzy nawet lekko wilgotną tkaniną sprawiało, że ta liczba spadała praktycznie do zera. To daje do myślenia.







08:22

Data 17 maja jest lepsza niż 10 maja - Jacek Sasin nie wykluczył w Porannej rozmowie w RMF FM przesunięcie o tydzień wyborów prezydenckich. "Taka możliwość w ustawie jest. Nie wiem, czy pani marszałek (Sejmu - red.) z niej skorzysta" - powiedział polityki PiS na naszej antenie.

Otwarcie szkół? Na razie nie. Ryzyko jest zbyt duże - mówił Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

08:13

Od poniedziałku w końcu będziemy mogli pobyć wśród zieleni. Otwarte dla spacerowiczów mają być parki i lasy - zapowiedział Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.





08:08

315 osób zmarło z powodu Covid-19 w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednego dnia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w RFN to 3569.

Wirusa wykryto u 2866 nowych osób, przez co łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 130 450.

/Grafika RMF FM





Miejscowi epidemiolodzy ocenili, że w tym roku w Norwegii nie zostanie rozegrany żaden mecz piłkarski, nawet przy pustych trybunach, ponieważ ryzyko związane z epidemią koronowirusa jest zbyt duże, a środki zapobiegawcze zbyt skomplikowane do wprowadzenia.

Dotychczas w Norwegii odnotowano około siedmiu tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ok. 150 zgonów.

Od dziś obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Poniżej sprawdźcie, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną!

/ materiały prasowe /

07:46

W Krakowie stanęły automaty, w których można kupić nie tylko maseczki medyczne, ale również żel antybakteryjny oraz rękawiczki ochronne.

Lista maseczkomatów w Krakowie:

Kraków, pętla tramwajowa MPK S.A. Bronowice Małe

Kraków, pętla autobusowa MPK.S.A. Borek Fałęcki

Kraków, Dekada ul. Stojalowskiego

Kraków, Kaufland ul. Bratysławska

Kraków, Kaufland oś. Kombatantów

Kraków, pętla autobusowo-tramwajowa Czerwone Maki





Konieczność zachowania społecznego dystansu z powodu koronawirusa może być konieczna nawet do końca 2022 roku - uważają naukowcy z Harvardu. Dodają, że tak długo jak nie będzie szczepionki, trzeba liczyć się z czasowym zamykaniem szkół i firm oraz pozostawaniem na kwarantannie w domu.

WHO ostrzega, że świat wciąż nie osiągnął szczytowego punktu pandemii.

07:16

Uczniowie wrócą do szkół, gdy będzie to bezpieczne dla nich, dla nauczycieli i dla ich rodzin, dlatego brane jest pod uwagę kilkanaście scenariuszy tego, jak będzie wyglądała nauka w szkołach i przeprowadzenie egzaminów - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Podkreślił, że decyzja o tym, czy będzie po raz kolejny wydłużony i do kiedy czas, gdy w szkołach nie ma zajęć stacjonarnych, zapadnie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Nauka w domu (zdjęcie ilustracyjne) / MANUEL DE ALMEIDA / PAP/EPA

07:01

Dyrekcja zoo w Neumünster w Niemczech nie wyklucza zaszlachtowania niektórych zwierząt, by ratować przed głodem inne. To ostateczność, na jaką się szykuje w przypadku braku dostaw żywności dla swoich podopiecznych. W tamtejszym ogrodzie zoologicznym żyje ponad 700 zwierząt 100 gatunków. Eutanazja niektórych z nich ma na celu obniżenie kosztów utrzymania - wyjaśnia w rozmowie z agencją DPA szefowa zoo Verena Kaspari.





06:57

Od 4 marca, kiedy wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 7582 osób, z których 286 zmarło. Tylko w tym tygodniu odnotowano 910 nowych zakażeń i 54 zgony.

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 1792, a najmniej w woj. lubuskim - 79. Najwięcej zgonów odnotowano na Mazowszu - 83, zaś żadnego w Lubuskiem.

06:22

Skradające się do śmietników w poszukiwaniu jedzenia szczury to coraz częstszy widok na opustoszałych z powodu epidemii ulicach amerykańskich miast. O szczurach na ulicach informują m.in. mieszkańcy Nowego Jorku, Seattle i Nowego Orleanu.

W centrum Waszyngtonu zwierzęta te można wypatrzeć koło stanowiących wizytówkę miasta - Pomnika Waszyngtona, Kongresu czy Białego Domu.

05:56

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie o godzinie 8:02 Jacek Sasin. Z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych porozmawiamy o rządowych krokach "odmrażania" gospodarki po społecznej kwarantannie. Jak przedstawia się plan stopniowego wychodzenia z obostrzeń?





W Meksyku zarejestrowano 448 nowych przypadków koronawirusa i 43 kolejne zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 5847 a 449 osób zmarło.

W Meksyku koronawirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. Zdaniem wiceministra zdrowia Hugo Lopeza-Gatella, liczba zarażonych może wynosić nawet ponad 26500.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa, w tym 34 u osób, które powróciły z zagranicy.

Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi obecnie - według oficjalnych danych - 3342 a zarażonych 82341.

05:15

Sklep. Stacja benzynowa. Poczta. Albo poczekalnia u lekarza. We wszystkich tych miejscach od dziś obowiązkowe jest zakrywanie dolnej części twarzy. Lekarze przypominają, że nie musi być to maseczka. Co więcej - żeby zamiast maseczek chirurgicznych, które są najbardziej potrzebne medykom - wybierać maseczki materiałowe, szale albo chusty.





Dziennik "Washington Post" informował, że na dwa lata przed epidemią koronawirusa amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak pisze amerykański dziennik, w tym laboratorium przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.

Donald Trump ocenił, że szczyt zachorowań jest już za Amerykanami. Zapowiedział, że w czwartek ogłosi wytyczne, w jaki sposób stany mają otwierać swoje gospodarki. Proces ten będzie stopniowy i uzależniony od konkretnego stanu. Prezydent uważa, że niektóre z nich otworzyć się mogą jeszcze przed 1 maja.

W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów.

Reuters szacuje, że ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje niższą liczbę - 28326.

/Grafika RMF FM





Amerykańscy eksperci uważają, że spadek produkcji jest znacznie większy, niż przewidywali to ekonomiści. Gospodarka USA znalazła się niemal w stanie zastoju - podkreśla agencja AP. FED uważa, że to największy spadek produkcji w USA od czasów demobilizacji po II wojnie światowej. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ocenia, że koszty walki z epidemią koronawirusa tylko w tym mieście wyniosą aż 10 miliardów dolarów. Dodał, że bez wsparcia rządu federalnego Nowy Jork sobie z tym wszystkim nie poradzi.