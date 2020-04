Według najnowszych prognoz specjalistów Uniwersytetu Waszyngtońskiego szczyt zachorowań w Polsce z powodu Covid-19 nastąpi 27 kwietnia, kiedy może dojść do ponad 70 zgonów. Prognoza obarczona jest jednak pewnym błędem i może się zmienić - zastrzegają jej autorzy.

Koronawirus w Polsce. Kobieta w maseczce ochronnej / Paweł Supernak / PAP

Specjaliści Institute for Health and Evaluation (Instytutu Wskaźników Zdrowotnych i Ewaluacji) University of Washington opracowują prognozy epidemiologiczne dla wielu krajów świata, w tym również dla Polski. Z ich analiz wynika, że szczyt zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 nastąpi 27 kwietnia i potrwa przez kilka dni, a z początkiem maja wskaźniki zaczną się poprawiać.

Amerykanie przewidują, że 27 i 28 kwietnia dobowa liczba zgonów w Polsce może sięgnąć 72. Podobnie może być jeszcze przez kilka dni do końca tego miesiąca. W tym okresie z powodu Covid-19 może być hospitalizowanych około 2,5 tys. pacjentów, spośród których prawie 630 chorych może wymagać pobytu na oddziale intensywnej terapii. Większość z nich (ponad 550 pacjentów) wymagać będzie użycia respiratora. Urządzeń tych jednak nie zabraknie.

Liczba zgonów może zacząć spadać w maju

Z początkiem maju liczba przypadków tej choroby oraz zgonów powinna spadać. Przykładowo 13 maja przewiduje się w ciągu doby 44 zgony, a na początku lipca 2020 r. - jedynie kilka dziennie. Dzięki temu, gdyby to się potwierdziło, z początkiem lipca liczba zgonów zwiększałaby się jedynie w nieznacznym stopniu. W pierwszej połowie lipca w sumie może być około 2,5 tys. zgonów, a na początku sierpnia - 2550.



Trzeba jednak pamiętać, że dane te są obarczone pewnym błędem prognostycznym, dlatego liczba zachorowań, hospitalizacji oraz zgonów może być nieco większa lub mniejsza.

W Polsce nakaz zakrywania ust i nosa

W Polsce w związku z walką z epidemią koronawirusa rząd wprowadził szereg restrykcji . Obowiązuje zakaz zgromadzeń, są ograniczenia w liczbie osób, które mogą przebywać w jednym czasie w sklepie, czy w kościele.

Jednym z nowych nakazów - obowiązujących od czwartku 16 kwietnia - jest nakaz zasłaniania nosa i ust, kiedy przebywamy w tzw. przestrzeni publicznej . Można w tym celu nosić maseczkę albo zakrywać buzię np. szalikiem lub apaszką. Jak podkreślają eksperci, bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny podczas zakładania osłony twarzy, a także gdy maseczkę lub inny materiał ochronny zdejmujemy.

Robert Mazurek pytał ministra o jego wypowiedź sprzed półtora miesiąca na naszej antenie. Wtedy Szumowski stwierdził, że maseczki nie chronią przed zakażeniem. Minister podtrzymał swoje zadanie. Wtedy nie mieliśmy wirusa w populacji w takiej ilości jak teraz, coraz więcej go mamy, więc szansa, że my będziemy zarażać innych jest znacznie większa - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.





