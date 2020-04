We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 525 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł w tym kraju do 22170.

/ MATTEO BAZZI / PAP/EPA

O 1189 zwiększyła się od środy we Włoszech liczba zakażonych. Obecnie jest ich ponad 106 tysięcy. 76 tys. spośród nich kuruje się w domowej izolacji.



Od początku epidemii potwierdzono prawie 169 tys. przypadków koronawirusa.



Spada liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Po raz pierwszy od 20 marca wynosi ona poniżej 3 tysięcy.



Wyleczonych jest już ponad 40 tys. osób. Dzienny wzrost wyniósł około 2 tysięcy.





Dobowy bilans zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa we Włoszech / RMF FM

Szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro powiedział na konferencji prasowej w Rzymie: "Mamy tendencję spadkową, jeśli chodzi o krzywą zakażeń, liczbę hospitalizowanych i zmarłych".



Profesor Brusaferro zwrócił uwagę na dane wskazujące na to, że 90 proc. ludzi we Włoszech nie miało kontaktu z koronawirusem.



"To znaczy, że ogromna większość ludności jest w dalszym ciągu podatna na niego" - wyjaśnił. Następnie prezes Instytutu zauważył, że aby osiągnąć tzw. odporność stada kontakt z wirusem musi mieć około 80 proc. osób. "Ten cel jest jeszcze bardzo daleki" - oświadczył Brusaferro.

Włochy podzielone przez koronawirusa

Podkreślił także, że jeśli chodzi o przebieg epidemii, to są "trzy Italie". Pierwsza to północna część kraju z wysoką skalą zakażeń, środkowe Włochy z ich ograniczoną liczbą oraz południe i wyspy, gdzie jest ich mniej.



Dziennikarze zaznaczyli w czasie codziennej konferencji w siedzibie Obrony Cywilnej, że w porównaniu z innymi krajami we Włoszech obowiązują wyjątkowo restrykcyjne przepisy, zabraniające dzieciom wychodzenia do parków i na place zabaw.



W odpowiedzi usłyszeli, że wynika to z obaw, iż taka aktywność najmłodszych może spowodować efekt "bumerangu" i doprowadzić do wzrostu zakażeń wśród ich dziadków.



"Musimy być bardzo ostrożni" - dodał Brusaferro.



Najnowsze dane z Lombardii, epicentrum epidemii, to 63 tys. zakażonych i wzrost nowych przypadków w ciągu jednego dnia o 941. Zanotowano w tym regionie 231 kolejnych zgonów. Spada liczba pacjentów w szpitalach, w tym na intensywnej terapii.



"Dane świadczą o poprawie, ale wciąż jesteśmy w pierwszej fazie epidemii"- podkreślił wiceprzewodniczący władz regionu Fabrizio Sala.