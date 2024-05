Rozpoczął się montaż około 100-metrowej konstrukcji nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu - poinformowała w piątek GDDKiA. Ważący 300 ton stalowy element jest stopniowo nasuwany na znajdującą się w rzece podporę. To jeden z najtrudniejszych etapów prac przy tej inwestycji, przygotowania do niego trwały dwa miesiące.

Nasuwanie stalowej konstrukcji mostu / GDDKiA Kielce / GDDKiA

Na plac budowy po lewej stronie rzeki przywieziono z wytwórni 14 elementów stalowych, które zostały umieszczone na podporach tymczasowych i zespolone.

Pod konstrukcją zamontowane zostały specjalne szyny przesuwne, a na podporach ślizgi, które umożliwiają stopniowe nasuwanie elementu. Operacja z użyciem sześciu stalowych lin i czterech siłowników hydraulicznych przeprowadzana jest stopniowo. Odbywa się z prędkością ok. 3 m/h.

Przewiduje się, że stalowa konstrukcja osiągnie docelową lokalizację w przyszłym tygodniu.

Przebudowa starego mostu w Sandomierzu jest realizowana w systemie projektuj i buduj od 2021 roku.

Montaż samej konstrukcji może potrwać do lipca. Kolejne etapy prac to: wykonanie płyty, nawierzchni, oświetlenia, instalacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów Most będzie budowany do końca roku, a w przyszłym roku zostanie włączony do układu komunikacyjnego miasta, czyli do drogi krajowej nr 77, łączącej Świętokrzyskie z Podkarpaciem.

Wykonawcą robót jest firma Intop z Tarnobrzega. Koszt inwestycji to ok. 70 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.