Minister nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes powiedział, że naukowcy z tego kraju opracowali skuteczny w 94 proc. lek przeciw Covid-19. Preparat, który ma być testowany w maju, powstał w laboratorium w Sao Paulo.

Ostatnio ze szpitala w Brasilii został wypisany 99-letni weteran, który chorował na COVID-19 / EPA/Joédson Alves / PAP

Szef brazylijskiego resortu nauki i technologii powiedział w środę, że podczas badań in vitro nowy środek farmakologiczny wykazał 94-proc. skuteczność w zwalczaniu koronawirusa. Stwierdził też, że zdaniem naukowców środek ten powoduje występowanie bardzo niewielu skutków ubocznych. Słowa ministra cytuje m.in. serwis internetowy Euronews.

Według przedstawiciela administracji prezydenta Jaira Bolsonaro, cytowanego m.in. przez brazylijską stację TV Record, w najbliższych dniach ruszą pierwsze testy nowego preparatu na osobach chorych na Covid-19.



Badania dotyczące nowego leku będą prowadzone w siedmiu szpitalach naszego kraju na łącznej grupie 500 osób zainfekowanych koronawirusem - powiedział Marcos Pontes.



Brazylijski minister stwierdził, że do czasu rozpoczęcia testów nie może ujawnić nazwy preparatu. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego w tej chwili wyścigu po ten środek - dodał.



Pontes stwierdził, że pierwsze testy nad nowym lekiem mogłyby ruszyć już w połowie maja. Trwałyby co najmniej cztery tygodnie.



W Brazylii do czwartku na Covid-19 zmarło 1760 osób i potwierdzono ponad 29 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.