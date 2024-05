Informację dotyczące tego, jakie będzie stanowisko polskiej delegacji, ujawnił kilka godzin przed głosowaniem Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA. Wcześniej nasz kraj wstrzymywał się z podjęciem decyzji w tej sprawie. To więc pewne zaskoczenie. Jak wiadomo Polska jest za rozwiązaniem dwupaństwowym - relacjonował.

Projekt rezolucji "określa", że państwo Palestyna kwalifikuje się do członkostwa - rezygnując z pierwotnego sformułowania, że w ocenie Zgromadzenia Ogólnego jest to "państwo miłujące pokój". Dokument zaleca, aby Rada Bezpieczeństwa ponownie rozpatrzyła prośbę status członka "przychylnie". W ostatecznym projekcie porzucono sformułowanie, które stawiałoby Palestynę "na równi z państwami członkowskimi". Jest tam m.in. zapis dotyczący kwestii głosowania: "Państwo Palestyna nie ma prawa głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym".

Lista nowych przywilejów obejmuje m.in. przyznanie Palestynie prawa do wypowiadania się we wszystkich kwestiach, nie tylko tych związanych z Palestyńczykami i Bliskim Wschodem; do proponowania punktów porządku obrad i udzielania odpowiedzi w debatach; prawo do wyboru na przewodniczącego głównych komisji Zgromadzenia; prawo do udziału w konferencjach ONZ i międzynarodowych zwoływanych przez tę organizację.