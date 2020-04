"Sytuacja w DPS jest stabilna" - napisał we wczorajszym oświadczeniu prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. "To całkowita bzdura" - odpowiedzieli pracownicy, którzy decyzją sanepidu do 29 kwietnia muszą zostać w ośrodku. Wczoraj wyniki testów potwierdziły tam Covid-19 u prawie 50 osób. Pracownicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, są na skraju wyczerpania.

