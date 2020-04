Niecałe 3 miliony złotych trafiły do tej pory do samorządów z rządowego programu Zdalna Szkoła, który ponad dwa tygodnie temu rozpoczęło Ministerstwo Cyfryzacji. Od 1 kwietnia samorządy mogą występować o dofinansowanie na zakup komputerów, tabletów, oprogramowania i dostępu do internetu.

