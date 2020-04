Zmarł zarażony koronawirusem fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Placówka ta stanowi największe obecnie ognisko SARS-CoV-2 w Polsce. Od początku epidemii obecność koronawirusa stwierdzono tu u 212 osób.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Wojtasik / PAP

O śmierci fizjoterapeuty szpital poinformował w czwartek. "Zarząd i personel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego składa rodzinie i bliskim najszczersze kondolencje. Jednocześnie informujemy, że szpital chce przekazać wsparcie finansowe rodzinie zmarłego. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi zmarłego" - podano w komunikacie prasowym.

Mężczyzna zmarł w drugim radomskim szpitalu - przy ul. Tochtermana, gdzie przebywał na leczeniu.



Jak poinformował TVN24, 46-latek od dwóch tygodni był pod opieką lekarzy z szpitala przy ul. Tochtermana po tym, jak poczuł się gorzej i stwierdził u siebie objawy zakażenia koronawirusem - przede wszystkim dokuczliwy, duszący kaszel. Z kolejnymi dniami jego stan się pogarszał. Tydzień temu mężczyzna miał na tyle poważne problemy z oddychaniem, że podjęto decyzję o przeniesieniu go z oddziału wewnętrznego na oddział intensywnej terapii, podłączeniu pod respirator i wprowadzeniu w stan śpiączki farmakologicznej. W ostatnich godzinach życia jego stan gwałtownie się pogorszył. Mężczyzna zmarł w czwartek w nocy. Osierocił dwójkę dzieci.



Fizjoterapeuta zaraził się koronawirusem w pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Od początku epidemii w placówce tej wykryto SARS-CoV-2 u 212 osób. Zakażenia ujawniono u personelu oraz chorych z oddziałów: chorób wewnętrznych, neurologicznego, rehabilitacji, onkologicznego i chirurgicznego. Szpital ma też problem z przekazywaniem pacjentów do placówek zakaźnych - a dokładnie do radomskiego szpitala miejskiego, przekształconego w jednoimienny, czyli taki, który leczy tylko pacjentów z koronawirusem. Ta lecznica twierdzi, że nie ma miejsc i trzeba było negocjacji ze służbami wojewody, by zgodziła się przyjąć pacjentów, ale tylko niektórych. Do końca tygodnia trafi tam 6 z 21 chorych przebywających w szpitalu wojewódzkim.