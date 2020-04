Już 10 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu. To trzeci taki ośrodek w powiecie lublinieckim w Śląskiem, gdzie zakażonych przybywa. Wcześniej ewakuowano dwie placówki - DPS w Koszęcinie i Dom Opieki w Woźnikach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W Domu Pomocy Społecznej Zameczek do tej pory zakażenie potwierdzono u 3 pracowników, którzy obecnie przebywają w swoich domach oraz u 7 podopiecznych. To młodzi ludzie, którzy nie mają żadnych objawów. Nie trafili do szpitali. Są na razie odizolowani w ośrodku. DPS w Lublińcu czeka na karetkę wymazową, która pobierze próbki od kolejnych osób. DPS ma pod opieką ok. 70 pensjonariuszy w różnym wieku.

Sytuacja w powiecie lublinieckim jest bardzo trudna. W nocy z wtorku na środę ewakuowano Dom Opieki w Woźnikach, gdzie zakażenie potwierdzono u 25 osób. Chorzy trafili do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Tychach, 7 osób z ujemnym wynikiem do ośrodka Caritas w Częstochowie. Personel przebywa w kwarantannie domowej - poinformowała Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.

Pod koniec marca koronawirus pojawił się w domu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Koszęcinie. Spośród 32 pensjonariuszek tylko 3 nie zachorowały. 3 kobiety z tego ośrodka zmarły. Pensjonariuszki były ewakuowane z DPS-u, a budynek został już odkażony. Osoby, które wyzdrowieją, będą do niego wracać.