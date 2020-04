Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej nie zgadzają się na skrócenie czasu pracy i obniżkę wynagrodzeń o 20 procent. Takie rozwiązanie zaproponował zarząd spółki w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Związkowcy proponują wprowadzenie postojowego przez jeden dzień w tygodniu. Wydobycie w ten sposób zostałoby ograniczone, ale górnicy straciliby zdecydowanie mniej niż 20 procent ze swoich pensji, bo wynagrodzenie pracownika w dniu przestoju nie może być niższe niż 60 proc. jego pensji za dniówkę.

W naszej ocenie można prowadzić skuteczne działania antykryzysowe bez konieczności aż tak głębokich cięć, jakie proponuje zarząd PGG (...). Założone efekty można osiągnąć w inny sposób, nie obciążając aż w takim stopniu domowych budżetów górników - skomentował w czwartek szef górniczej Solidarności, a zarazem szef związku w PGG, Bogusław Hutek.

Zarząd PGG nie skomentował na razie propozycji strony społecznej. Prezes spółki Tomasz Rogala mówił w ostatnich dniach w mediach, że alternatywą dla pakietu osłonowego, zakładającego trzymiesięczne ograniczenie produkcji węgla, czasu pracy i wynagrodzeń górników o 20 proc., jest kilkaset milionów zł strat w ciągu trzech miesięcy i groźba niekontrolowanego zatrzymania kopalń.



We wtorek zatrudniająca ok. 41 tys. osób największa górnicza spółka przedstawiła związkowcom projekt porozumienia, pozwalającego Grupie skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej dla firm dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Strona społeczna do czwartku miała czas na decyzję w tej sprawie - 13 działających w PGG central zdecydowało o odrzuceniu projektu i przedstawieniu własnej propozycji, która jednak - zdaniem związkowców - także pozwala na skorzystanie z rozwiązań tarczy antykryzysowej.

Związkowcy liczą na rozwiązania mniej bolesne dla górników

Zarząd PGG proponował na trzy miesiące (od początku maja do końca lipca) ograniczyć wydobycie do czterech dni w tygodniu i zmniejszyć wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia załogi o 20 proc. Związkowcy zaproponowali natomiast - jak napisano w ich czwartkowym stanowisku - aby zastosować rozwiązanie polegające w tym czasie na wprowadzeniu tzw. przestoju ekonomicznego dla wszystkich pracowników PGG przez jeden dzień w tygodniu - mógłby to być piątek.



Wynagrodzenie pracownika w dniu przestoju nie może być niższe niż 60 proc. jego wynagrodzenia za dniówkę. Proponujemy jednocześnie, aby to rozwiązanie obowiązywało od 1 maja do końca lipca 2020 r. W naszej ocenie, wprowadzenie przestoju ekonomicznego pozwoli PGG skorzystać z instrumentów i środków, jakie przewiduje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wskazali związkowcy.



W ocenie szefa górniczej Solidarności, 60-procentowe wynagrodzenie za każdą dniówkę postojowego będzie zdecydowanie mniej bolesne dla portfeli pracowników od 20-procentowej redukcji pensji, a zarazem nie przekreśla możliwości skorzystania przez PGG z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Przecież właśnie potrzeba skorzystania z tarczy była jednym z głównych argumentów zarządu, aby podpisać porozumienie ograniczające czas pracy i obniżające płace - wyjaśnił Hutek.

Górnicy nie lubią być wykorzystywani i obwiniani za błędy innych

Jego zdaniem, przyjęcie zaproponowanych przez związkowców rozwiązań byłoby - jak powiedział - "mocnym wkładem załogi PGG w wysiłki na rzecz ratowania naszych kopalń i naszych miejsc pracy, ale też całej gospodarki".



Górnicy wiedzą, kiedy trzeba zacisnąć pasa, ale bardzo nie lubią być wykorzystywani i obwiniani za błędy innych, np. energetyki, za złe zarządzanie branżą. Wszyscy też mamy świadomość, że potrzebujemy silnego górnictwa, żeby móc szybko odbudowywać gospodarkę po kryzysie - podkreślił Hutek.



Organizacje związkowe działające w PGG oczekują też od zarządu spółki, że zwróci się on o możliwość skorzystania z dodatkowych środków, jakie rząd przewiduje przekazać w ramach działań antykryzysowych dużym przedsiębiorstwom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią koronawirusa. Swoje stanowisko w tej sprawie związkowcy przedstawili zarządowi PGG, przesyłając je także do wiadomości szefa resortu aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina.



Przedstawiciele działających w PGG central związkowych zaznaczyli też, iż oczekują dotrzymania uzgodnień zawartych w lutym tego roku pomiędzy związkami, zarządem PGG i stroną rządową - chodzi o realizację zapowiedzi, że do 21 kwietnia br. dojdzie do spotkania z udziałem wicepremiera, w czasie którego ma być przedstawiona docelowa koncepcja funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego w Polsce.



Zaproponowany w PGG pakiet działań osłonowych - jak mówił w środę w wywiadzie dla portalu Silesia24.pl prezes spółki Tomasz Rogala - ma pozwolić firmie przetrwać najbliższe trzy miesiące bez strat lub z ujemnym wynikiem na jak najniższym poziomie. Dzięki tarczy antykryzysowej firma, która co miesiąc wydaje na pensje pracowników ok. 300 mln zł, mogłaby przez trzy miesiące dostawać miesięcznie ponad 70 mln zł, a kolejne ok. 50 mln zł na miesiąc zaoszczędzić dzięki zmniejszeniu czasu pracy i wynagrodzeń. Kolejne kilkadziesiąt milionów zł PGg chce uzyskać wskutek wstrzymania niektórych wydatków lub ich renegocjacji.



Całość tworzy nam przestrzeń zrównoważenia przychodów z kosztami - wyjaśniał Rogala w portalu Silesia24.pl, potwierdzając, iż PGG zamierza wstrzymać realizację lub renegocjować część kontraktów ze swoimi partnerami. Jeżeli nie zrobimy nic, to będziemy mieli kilkaset milionów straty za około trzy miesiące - argumentował prezes, wskazując, iż PGG chce skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej na takich samych zasadach jak inne przedsiębiorstwa w Polsce.