Aktywiści przeciwko Tesli

Lewicowi aktywiści zbudowali niedaleko fabryki obóz z domkami na drzewach, gdzie mieszkają od końca lutego. Protestują przeciwko rozbudowie fabryki Tesli, co wiąże się z koniecznością wycinki lasu. Chcą, by społeczność miała wpływ na to, jakie zakłady produkcyjne powstaną na terenach zajmowanych przez amerykański koncern.

"Aby Ziemia na długo pozostała naszym domem, powinniśmy odważyć się na twórcze przeprojektowanie tego dzieła. Musimy wspólnie zdecydować, czy zbudujemy tu autobusy, karetki pogotowia czy rowery" - mówi cytowany przez WELT jeden z aktywistów.

Policja chce doprowadzić do demontażu miasteczka na drzewach. W najbliższy weekend spodziewane są jednak kolejne protesty.

Tesla początkowo nie komentowała wydarzeń pod Berlinem. W piątek pracowników zakładu odesłano do domów. Elon Musk stwierdził później, że policja starła się z "ekoterrorystami".

W marcu lewicowi ekstremiści podpalili słup energetyczny, zakłócając dostawy prądu do fabryki Tesli. Jak oceniają eksperci, początkowe protesty przeciwko fabryce zamieniły się teraz w demonstracje antykapitalistyczne.