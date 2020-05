"Turyści, Hiszpania czeka na was od lipca, oferując bezpieczne warunki" – poinformował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. "W tym roku będziemy mieć sezon urlopowy" - zapowiedział.

Hiszpania 1 lipca przywróci swobodny ruch turystyczny dla obcokrajowców. Od połowy marca był on ograniczony z powodu licznych w tym kraju zgonów i zakażeń koronawirusem.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapewnił, że obowiązujące z powodu stanu zagrożenia epidemicznego obostrzenia zostały wprowadzone "dla dobra wspólnego". Przypomniał, że Hiszpania była jednym z najbardziej doświadczonych pandemią państw świata.

Zwracając się do przedstawicieli sektora hotelarskiego i gastronomicznego, Sanchez wezwał ich, by rozpoczęli przygotowania do wznowienia pełnej działalności "w najbliższych dniach".

Przedłużony stan zagrożenia epidemicznego





Od połowy maja osoby przybywające do Hiszpanii poddawane są obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Są zobowiązane do przebywania w miejscu pobytu, z wyjątkiem wyjścia do lekarza, na zakupy lub w związku z "nagłym przypadkiem".

W środę rząd Sancheza nieznaczną przewagą głosów zdołał przedłużyć obowiązujący od 15 marca stan zagrożenia epidemicznego. Będzie on ważny do 7 czerwca.

Prawdopodobnie od 16 czerwca przywrócona zostanie możliwość turystycznego ruchu kołowego między Hiszpanią a Portugalią.

