Władze Grecji poinformowały o 372 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost w tym kraju od początku epidemii - podkreśla agencja Reutera. Rekordowy przyrost zakażeń zanotowano także we Francji.

Łączna liczba zakażeń w Grecji wzrosła do 12 452. Od czasu wykrycia pierwszego w kraju przypadku Covid-19 pod koniec lutego zmarło na tę chorobę 297 osób.

114 spośród nowych przypadków to zakażenia powiązane z zakładem przetwórstwa spożywczego na północy Grecji. 133 przypadki odnotowano w aglomeracji Aten.



Wzrost liczby zakażeń w ostatnich tygodniach skłonił greckie władze do stopniowego wprowadzania kolejnych ograniczeń w szczycie sezonu turystycznego.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o rekordowym przyroście zakażeń - o nowych 9843 przypadkach odnotowanych w ciągu ostatniej doby. To najwyższy dobowy wzrost liczby infekcji od początku pandemii w tym kraju.



Rekordowym dniem był dotąd 4 września, gdy stwierdzono 8975 nowych zakażeń.



Liczba osób zmarłych we Francji z powodu Covid-19 wzrosła o 19, do 30 813. Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wynosi obecnie 353 944.



Liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 wzrosła w czwartek o 93, do 5096.