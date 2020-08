Premier Grecji Kyriakos Micotakis ostrzegł w środę mieszkańców kraju przed niepokojącym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Zaapelował o przestrzeganie zasad, mających na celu radykalne powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii.

Turyści na plaży / ERDEM SAHIN / PAP/EPA

W Grecji w środę stwierdzono 124 zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby.

Żadna forma samozadowolenia nie jest uzasadniona. Nadal nie wiemy, ile miesięcy będziemy musieli żyć z wirusem - powiedział Micotakis i podkreślił, że wzrost liczby zakażeń jest "niepokojący".



W sumie w Grecji dotąd stwierdzono 4973 przypadki infekcji, ale obecnie wirus częściej atakuje ludzi młodych. Eksperci uważają, że może to być spowodowane wzrostem liczby wykonywanych testów lub tym, że w szczycie sezonu turystycznego w Grecji przetestowano więcej odwiedzających.



Ścisłe przestrzeganie zasad jest jeszcze bardziej wymagane w tej kluczowej sytuacji, aby zapobiec kolejnemu znaczącemu wzrostowi liczby zakażeń oraz wprowadzeniu ewentualnych nowych środków restrykcyjnych, które mogłyby zaszkodzić gospodarce i społeczeństwu - ostrzegł premier.



Grecja, która do tej pory stosunkowo łagodnie przechodziła epidemię Covid-19, mierzy się obecnie ze zwiększoną liczbą przypadków koronawirusa, z dziennym wskaźnikiem infekcji zbliżonym do kwietniowego. Władze uważają, że winne temu są tłumy ludzi w klubach rozrywkowych i na różnego rodzaju zgromadzeniach.



Resort obrony cywilnej twierdzi, że od 1 lipca wykryto 340 nowych zakażeń koronawirusem wśród 1,3 mln turystów, którzy przyjechali do Grecji.