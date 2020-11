W Szwecji odnotowano 7240 zakażeń koronawirusem - to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Na Covid-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 66 osób. To jedna z wyższych liczb zgonów od kilku miesięcy.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostatni dobowy rekord zakażeń, 6737, miał miejsce 13 listopada. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi 208 295, a ofiar śmiertelnych 6 406.

Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 182 pacjentów z Covid-19, to o 49 więcej względem ubiegłego tygodnia.



W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd Szwecji ogłosił na początku tygodnia pierwszą poważną restrykcję, ograniczając limit publicznych zgromadzeń do 8 osób. Ma on wejść w życie we wtorek. Jak uściślono, wyjątkiem będą pogrzeby, w których będzie mogło uczestniczyć maksymalnie do 20 osób. Apelował o to luterański Kościół Szwecji.



W piątek władze Sztokholmu oraz Malmoe podjęły decyzję o zamknięciu miejskich placówek kulturalnych, basenów oraz siłowni. W stolicy Szwecji po raz pierwszy od 129 lat zamknięty zostanie Skansen, pierwsze na świecie muzeum na wolnym powietrzu.



W Sztokholmie przywrócono zakaz odwiedzin w domach opieki, w wielu placówkach znów wykryto ogniska koronawirusa.



Szkoły wciąż mogą działać normalnie, otwarte są restauracje. Od piątku lokale gastronomiczne nie mogą serwować alkoholu po godz. 22.



Szwedzkie władze nie zalecają zasłaniania ust oraz nosa. W miejscach publicznych jednak coraz więcej osób nosi maseczki.