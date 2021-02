​Należy wzmocnić kontrole przestrzegania obostrzeń sanitarnych, aby uniknąć narodowego lockdownu - stwierdził premier Jean Castex w sobotę podczas spotkania z lokalnymi prefektami oraz dyrektorami agencji zdrowia.

Premier Francji Jean Castex / STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / PAP/EPA

Nie chodzi o to, aby być za lub przeciw zamknięciu, ale aby zrobić wszystko, by go uniknąć - napisał później na Twitterze szef francuskiego rządu.

Celem spotkania było stworzenie ram dla konsultacji, które zostaną przeprowadzone z lokalnymi władzami.

Z informacji mediów wynika, że premier przypomniał o celach, które przyświecają strategii rządu w walce z Covid-19: zrobić wszystko, aby uniknąć lockdownu na terenie całego kraju i wzmocnić środki kontroli przestrzegania obostrzeń.



Premier wezwał także prefektów do przeprowadzenia dogłębnych konsultacji, optymalizacji kampanii szczepień oraz wprowadzenia testów śliny w szkołach.



Pandemia koronawirusa we Francji

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 23 996 osób, w szpitalach zmarło 185 chorych - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego.



Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali przyjęto 1007 chorych, 208 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 141 i wynosi 24 989. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3453 chorych.



Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 86 332.