Polska jest wśród krajów, które opowiadają się za tzw. paszportami dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19. ​​Czy jest szansa, że wejdą one w życie przed tegorocznymi wakacjami? Szczyt UE wezwał unijne instytucje do kontynuowania prac w zakresie wspólnego podejścia do świadectw szczepień.

