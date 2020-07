Bardzo pozytywny rezultat badań nad nową terapią w leczeniu koronawirusa. Donoszą o tym brytyjskie media. Testy przeprowadzono w Southampton na południu Anglii. Według wstępnych wyników, środek o nazwie interferon beta zmniejsza ryzyko komplikacji po przyjęciu do szpitala nawet o 79 procent.

Zdj. ilustracyjne / CHAMILA KARUNARATHNE / PAP/EPA

Badania wykonano na grupie stu pacjentów. Przed kilka tygodni po przyjęciu do szpitala badano ich stan - nawet po tym, jak zostali już wypisani do domu. Podawany w aerozolu środek istotnie zmniejszył konieczność zastosowania respiratora i nawet trzykrotnie zwiększył szanse pełnego powrotu do zdrowia. Po jego zastosowaniu zaobserwowano także znaczną poprawę wydolności oddechowej pacjentów.

Interferon beta jest naturalnym białkiem produkowanym przez ssaki. Zwalcza w organizmie obecność szkodliwych wirusów. Podawany w innej fizycznej formie interferon beta stosowany był dotychczas jedynie w terapii dla pacjentów cierpiącym na stwardnienie rozsiane.

Z uwagi na zastosowanie w tym przypadku inhalatora, lek wymaga nowego atestu, który umożliwi szersze użycie go w szpitalach. Niewykluczane, że zanim to nastąpi, konieczne jeszcze będą dodatkowe kliniczne testy.

Autorzy badań nie ukrywają optymizmu. Zastrzegają jednoczenie, że mimo bardzo pozytywnych wyników, interferon beta w aerozolu może okazać się najbardziej skuteczny tylko w określonych grupach pacjentów. Jego działanie zależy także od momentu, gdy rozpoczyna się terapia, co ostatecznie może zadecydować o jego faktycznym wpływie na tempo powrotu do zdrowia.

Badania na środkami łagodzącymi przebieg zakażenie koronawirusem odbywają się równolegle do prac nad wynalezieniem szczepionki. Według doniesień, Wielka Brytania już zakupiła prawie 200 milionów opakowań różnych szczepionek, które są w fazie produkcyjnej, zanim świat nauki ostatecznie określi, które z nich są najbardziej skuteczne. Jak na 66-milionową populacje Wielkiej Brytanii to olbrzymia liczba - ale, jak zauważają odpowiedzialni za te zabezpieczania, na razie tylko 1 na 10 szczepionek wskazuje pozytywne właściwości w przypadku koronawirusa. Poza tym, prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzanie podwójnego szczepienia, w celu uzyskania skutecznego poziomu odporności na Covid-19.