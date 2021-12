50 osób zakaziło się koronawirusem na firmowej imprezie bożonarodzeniowej w Oslo. Jak podaje norweska prasa, u zakażonych stwierdzono obecność nowego wariantu – Omikron. Wszystkie te osoby były zaszczepione przeciw Covid-19.

Odkryty po raz pierwszy na południu Afryki nowy wariant koronawirusa postawił na nogi służby sanitarne na całym świecie. Zaniepokojenie wśród naukowców wywołuje mnogość mutacji. Wykryto ich ogółem 50, z czego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Omikron jest już w wielu krajach w Europie. W środę Ministerstwo Zdrowia informowało o dwóch podejrzanych przypadkach - ostateczne potwierdzenie ma być znane pod koniec tygodnia.

Norwegia - 50 podejrzanych przypadków po jednej imprezie firmowej

Omikron dotarł już także do Norwegii.

U 50 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem po imprezie bożonarodzeniowej w Oslo. W spotkaniu brało udział w sumie ok. 100 osób. Firma, która zorganizowała wigilię dla swoich pracowników, ma swoje przedstawicielstwo w RPA. Kilku pracowników niedawno wróciło z delegacji w Południowej Afryce.

Pierwsze testy potwierdziły, że osoby zakażone mają Omikrona. Próbki wysłano jeszcze do specjalistycznego laboratorium.

Firma zapewnia, że wszyscy uczestnicy bożonarodzeniowej imprezy byli w pełni zaszczepieni.

W Norwegii przeciw Covid-19 w pełni zaszczepionych jest ok. 80 proc. obywateli.

WHO o Omikronie

Światowa Organizacja Zdrowia spodziewa się "na dniach" więcej informacji w kwestii przenoszenia się nowego wariantu koronawirusa.

Jak podkreśla główna ekspertka WHO ds. epidemii Maria Van Kerkhove, to czy wariant jest bardziej zakaźny i czy jest odporny na szczepionkę, to tylko niektóre z głównych pytań, na które wciąż trzeba odpowiedzieć.

Producenci szczepionek zapowiedzieli, że ocena skuteczności ich szczepionek przeciwko wariantowi Omikron zajmie około dwóch tygodni.