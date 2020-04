W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 173 osoby zakażone koronawirusem - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wzrosła do 1607.

Patrol policyjny w Berlinie / FILIP SINGER / PAP/EPA

Dobowa liczba zgonów wzrosła w stosunku do danych z dnia poprzedniego o 81 przypadków.



Liczba zidentyfikowanych zakażeń wzrosła w ciągu ostatniej doby o 3 834 przypadki. W sumie w RFN odnotowano już 99 225 infekcji koronawirusem - poinformował RKI.



Drugi dzień z rzędu liczba nowych zakażeń wyniosła poniżej 4 tys., co oznacza spadek w stosunku do ok. 6 tys. przypadków na dobę rejestrowanych w dniach poprzednich.



Położona na południowym wschodzie kraju Bawaria jest krajem związkowym najbardziej dotkniętym przez epidemię. W granicach tego landu zarejestrowano 26 163 zakażonych (26 proc. wszystkich zakażeń w kraju) i 481 zgonów.

Ponad 20 tys. infekcji koronawirusem zarejestrowano również w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie kraju i w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie.