Kanclerz Angela Merkel wezwała obywateli Niemiec do ograniczenia kontaktów i powstrzymania się od podróżowania. Zrobiła to w wystąpieniu wideo, przekazanym w sobotę przez dziennik "Bild". Jak podkreśliła, to najbliższe dni i tygodnie zdecydują o tym, jak będą wyglądać w Niemczech święta Bożego Narodzenia.

Angela Merkel /KENZO TRIBOUILLARD / POOL /PAP/EPA

REKLAMA