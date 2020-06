Brytyjska królowa Elżbieta II opuściła mury zamku w Windsorze, prawdopodobnie po raz pierwszy od wprowadzenia na Wyspach Brytyjskich społecznej kwarantanny. Natychmiast wybrała się na przejażdżkę konno. Brytyjczycy zastanawiają się, czy zachowała należytą ostrożność.

Brytyjska królowa Elżbieta II została sfotografowana w niedzielę na 14-letnim kucu w parku przy zamku w Windsorze. Po raz pierwszy od miesięcy królowa pojawiła się na zewnątrz, gdy w kraju poluzowywane są surowe środki mające powstrzymać epidemię koronawirusa.

Na zdjęciu opublikowanym przez Pałac Buckingham widać monarchinię w różowej chustce na głowie, ubraną w zieloną tweedową kurtkę i noszącą białe rękawiczki.

Z jednej strony zdjęcia mogą napawać optymizmem: królowa ma 94 lata, siedzi okrakiem na kucyku w otaczającym zamek ogrodzie. Jej zamiłowanie do koni jest na Wyspach Brytyjskich powszechnie znane, podobnie jak raczej niefrasobliwe przestrzeganie środków bezpieczeństwa. Monarchini nie ma bowiem na głowie kasku.

Po raz ostatni publicznie widziano królową Elżbietę II w połowie marca, gdy z pałacu Buckingham przenosiła się do zamku w Windsorze, by wraz z 98-letnim mężem, księciem Filipem podać się izolacji. Od tego czasu królowa dwukrotnie wygłosiła orędzie do poddanych, nawiązując w nim do pandemii koronawirusa.

W przeszłości komentatorzy wielokrotnie zauważali, że brytyjska monarchini nie używa kasku podczas jazdy konno. Zawsze towarzyszy jej godny zaufania koniuszy, a przecież upadek w tym wieku mógłby okazać się tragiczny skutkach. Królowa prawdopodobnie ma na względzie fryzurę. Należy do tzw. starej szkoły jeździeckiej, która podchodzi do tego sportu raczej żywiołowo. Ponieważ nie ma na Wyspach prawa, które to reguluje, królowa wsiada na konia zawsze bez kasku. Według zaleceń brytyjskiej organizacji działającej na rzecz zapobiegania wypadkom, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, powinny w takich sytuacjach być odpowiednio zabezpieczone. Obserwatorzy zauważają, że królowa Elżbieta II nie zmienia łatwo przyzwyczajeń. Póki będzie jeździć konno, będzie to robić w jej własnym stylu.