Szef doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy powiedział w niedzielę, że w kraju prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić kolejny lockdown. Rząd ma o tym zdecydować w środę. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły we Francji 172 osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / JEROME FAVRE / PAP/EPA

Prawdopodobnie będziemy musieli wprowadzić kolejną kwarantannę. To decyzja polityczna, czy będzie ona miała tak ścisły charakter jak w marcu, czy nieco lżejszy jak w listopadzie - oświadczył Delfraissy na antenie stacji BFM TV.

Jeżeli nie wprowadzimy ściślejszych ograniczeń znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji, jak w połowie marca (...), ten tydzień jest kluczowy i politycy muszą podjąć decyzję - podkreślił.



Delfraissy wyjaśnił, że surowsze obostrzenia trzeba zastosować z powodu szerzenia się we Francji nowych wariantów SARS-CoV-2, które są bardziej zakaźne niż poprzednio dominująca odmiana. Naukowiec zaznaczył, że o ile wariant brytyjski wydaje się nie wpływać na skuteczność działania szczepionek przeciw Covid-19, to niektóre badania pokazują, że szczepionki mogą gorzej chronić przed zakażeniem odmianą południowoafrykańską i brazylijską.



W środę przewidziane jest wystąpienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w związku z wprowadzeniem kolejnych ewentualnych obostrzeń sanitarnych.



W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 18 436 infekcji koronawirusem - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF) w niedzielę. Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 wzrosła do 26 357.



Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 3 053 617 osób, z których 73 049 zmarło.