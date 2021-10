Na Ukrainie drugi dzień z rzędu zarejestrowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, prawie 27 tys. - wynika z danych resortu ochrony zdrowia. Niemal 650 osób zmarło.

To drugi dzień z rzędu z rekordowym bilansem infekcji. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

W czwartek wykryto 26 870 zakażeń, w tym 1824 wśród dzieci i 491 wśród pracowników medycznych. 648 osób zmarło, 5463 hospitalizowano, a 9784 uznano za wyzdrowiałe.

To drugi dzień z rzędu z rekordowym bilansem infekcji. W czwartek informowano o 26 071 przypadkach.

W kraju zaostrza się sytuacja epidemiczna. W sobotę do tzw. czerwonej strefy przejdzie siedem kolejnych regionów, w tym kijowski i lwowski. W poniedziałek trafi do niej Kijów. W czerwonej strefie centra handlowe, restauracje, siłownie, kina itd. nie mogą przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i odwiedzający są zaszczepieni.

Łącznie na Ukrainie zarejestrowano dotąd prawie 2,9 mln infekcji i ok. 66,9 tys. zgonów. W pełni zaszczepionych jest ok. 7,3 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.