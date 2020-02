U czterech osób, przebywających w zamkniętym od wtorku hotelu w Adeje na południu Teneryfy, potwierdzono koronawirusa. W odciętym od świata hotelu przebywa 1000 osób, w tym goście z Polski.

Hotel w Adeje na Teneryfie objęty kwarantanną / EFE/RamĂłn de la Rocha / PAP/EPA

Wszystkie cztery osoby zarażone koronawirusem to hotelowi goście pochodzący z Włoch. Pierwszym zarażonym jest przebywający na hiszpańskiej wyspie lekarz, który sam poprosił o przeprowadzenie testów. Kiedy te dały pozytywny wynik, podjęto decyzję o objęciu natychmiastową kwarantanną wszystkich gości. Reporter RMF FM ustali, że wśród 1000 zamkniętych w hotelu Costa Adeje Palace turystów jest sześciu Polaków.

Obywatele Polski wśród tysiąca osób objętych kwarantanną w hotelu na Teneryfie Storyful/x-news





Alpejski hotel odcięty od świata. Kilkadziesiąt osób w Innsbrucku objętych kwarantanną

Hotel w austriackim Innsbrucku został objęty kwarantanną po tym, jak u pochodzącej z Włoch recepcjonistki stwierdzono koronawirusa. Nikt nie może wejść do budynku ani go opuszczać. "Chcemy mieć pewność, że wirus nie będzie się rozchodził" - mówi minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer. Jednocześnie zapewnia, że nie ma powodów do paniki.

Przedstawiciele władz Austrii nie podają, o jaki hotel chodzi. Według tamtejszych mediów to mający 108 pokojów Grand Hotel Europa, położony w samym centrum Innsbrucka - mekki narciarzy z całej Europy. Przebywają w nim 62 osoby, które już zostały poddane testom.

Pracująca na recepcji hotelu kobieta oraz jej partner - oboje w wieku 24 lat - są pierwszymi w Austrii osobami zarażonymi koronawirusem. W zeszłym tygodniu przyjechali samochodem z Lombardii na północy Włoch, skąd pochodzą. Zostali umieszczeni w klinice chorób wewnętrznych uniwersytetu w Innsbrucku, pozostaną tam do końca tygodnia - poinformował dyrektor kliniki Guenter Weiss.

Kwarantanną objęto także 12 osób spoza hotelu, które miały kontakt z zainfekowaną parą.

Największa epidemia w Europie ma obecnie miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardii i Wenecji Euganejskiej, z ponad 322 zakażeniami i 11 zgonami.

Pierwsze przypadki zakażenia Covid-19 potwierdzono także w Chorwacji, Szwajcarii, Niemczech, Francji oraz Hiszpanii.

