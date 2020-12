Krajowe władze sanitarne (HAS) Francji dopuściły na wewnętrzny rynek szczepionkę na Covid-19 wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech. Kampania szczepień rozpocznie się we Francji 27 grudnia - podaje magazyn "L'Obs".

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA

HAS zatwierdził szczepionkę na Covid-19 w czwartek, po zaaprobowaniu jej w poniedziałek przez Europejską Agencję Leków (EMA)i Komisję Europejską.

Akcja szczepień obejmie najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze, bądź obciążone poważnymi chorobami. HAS dopuścił preparat Pfizera i BioNTech do użytku "dla osób powyżej 16 roku życia". Pierwsza partia szczepionek trafi do Francji w sobotę - podaje "L'Obs".

We wtorek minister zdrowia Olivier Veran poinformował, że akcja szczepień zacznie się od szpitala Rene-Muret w Sevran, w departamencie Sekwana-Saint-Denis, a także "od placówki w (regionie) Burgundia-Franche-Comte i ewentualnie od jeszcze jednej, która jest właśnie omawiana".

W czwartek francuskie władze podały, że zdiagnozowano w ciągu minionej doby 21 634 nowe przypadki koronawirusa, zmarło też 292 chorych na Covid-19.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 2 527 509 osób; bilans ofiar śmiertelnych wynosi 62 268.

Resort spraw wewnętrznych zamieścił w piątek na swych stronach informację o tym, że ograniczenia wjazdu do Francji dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii pozostaną w mocy co najmniej do 6 stycznia. Ma to zminimalizować ryzyko zaimportowania do Francji nowego, bardziej zakaźnego szczepu wirusa, który wykryto w Zjednoczonym Królestwie.

We Francji trwa debata nad przywróceniem lokalnych lockdownów w poszczególnych regionach czy departamentach w nowym roku w przypadku pogorszenia się sytuacji sanitarnej.

Liczba zakażeń jest daleka od celu wyznaczonego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, czyli 5 tys. na dobę. Limit ten był warunkiem zniesienia lockdownu i zakazu przemieszczania się między departamentami.