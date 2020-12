Krajowy Instytut Zdrowia (INSA) w Lizbonie potwierdził na terenie Portugalii trzy nowe szczepy koronawirusa, które nie występowały tam podczas pierwszej fali epidemii. Wykryto je u pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19 pomiędzy październikiem a grudniem. Stwierdzono też pierwszy na świecie przypadek zakażenia osoby dwoma szczepami koronawirusa równocześnie.

Zdj. ilustracyjne / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Jak poinformował Joao Paulo Gomes z departamentu chorób zakaźnych w INSA, występowanie nowych szczepów potwierdzono we wszystkich regionach Portugalii.

Zjawiska pojawiania się mutacji koronawirusa nie należy uważać za ewenement. To naturalny proces (...), tym bardziej, że minął już ponad rok od pojawienia się SARS-CoV-2 - dodał Gomes.



Lizboński dziennik "Publico" ujawnił pierwszy na świecie, jak twierdzi gazeta, przypadek zakażenia osoby dwoma szczepami koronawirusa równocześnie. Zarażona to 17-letnia mieszkanka Porto.



"Naukowcy nie wiedzą, jak wyjaśnić ten niespotykany przypadek. U pacjentki w ciągu 97 dni testy wykazywały zakażenie dwoma różnymi szczepami koronawirusa" - napisała stołeczna gazeta.



Rano minister zdrowia Portugalii Marta Temido ogłosiła, że pierwsze partie szczepionek przeciwko Covid-19 dotrą do tego kraju w sobotę. Następnego dnia, według założeń resortu, mają ruszyć ogólnokrajowe szczepienia, którym w pierwszych tygodniach poddani zostaną najpierw pracownicy służby zdrowia.



Według Temido pomiędzy 26 i 28 grudnia do Portugalii dotrą dwa ładunki szczepionek, zawierające łącznie prawie 80 tys. dawek.