"Francja weszła w czwartą falę epidemii Covid-19” - potwierdził rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Wyjaśnił, że wiąże się to szybkim rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Delta.

Sobotnie protesty przeciwników paszportów sanitarnych / YOAN VALAT / PAP/EPA

Weszliśmy w czwartą falę (...). Zaczynamy od małej liczby zakażonych, ale ta fala może wzrosnąć bardzo szybko - dodał rzecznik. Sprecyzował, że krajowy wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 86 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni, co stanowi wzrost o 125 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Tak gwałtownego wzrostu (zakażeń) nie było - podkreślił Attal i zwrócił uwagę, że szczepienia we Francji "pozostają na niewystarczającym poziomie".



Zobacz również: Premier Mateusz Morawiecki przestrzega przed czwartą falą pandemii

Rośnie liczba hospitalizacji

Wariant Delta, który "zaraża błyskawicznie", pojawia się częściej niż inne mutacje wirusa, według Attala odpowiada za około 80 proc. zakażeń koronawirusem we Francji.



Liczba hospitalizacji w kraju znów rośnie (+43 proc.). Nastąpił również wzrost liczby pacjentów na oddziałach intensywnej terapii - o 27 proc. Budzi to obawy o przeciążenie szpitali.

Szczepienie ogranicza liczbę poważnych form zakażeń, ale w naszym kraju wciąż zbyt mało osób jest zaszczepionych - podkreślił rzecznik.



Dzięki szczepionce możemy odzyskać kontrolę nad wirusem, nie poddamy się dyktaturze szokujących obrazów, skandalicznych haseł, haniebnych skrótów - powiedział rzecznik, odnosząc się do ubiegłotygodniowych protestów przeciwko przepustce zdrowotnej.



Niektórzy demonstranci porównali zapowiedzi rządu dotyczące przepustki z prześladowaniami Żydów w czasie II wojny światowej. Kilkoro miało żółte gwiazdy na ramionach i niosło transparent: "Pass sanitaire (paszport sanitarny) macht frei", nawiązujący do napisu nad bramą obozu w Auschwitz: "Arbeit macht frei".



Rada Stanu, będąca odpowiednikiem najwyższego sądu administracyjnego, zaakceptowała w poniedziałek ustawę rządu wprowadzającą paszporty sanitarne. Zmodyfikowała jednak niektóre jej zapisy, w tym zmniejszyła karę z 45 tys. euro do tysiąca lub 9 tys. euro (w przypadku recydywy) za łamanie ustawy, nad którą parlament będzie głosował w tym tygodniu.



Najnowsze dane

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4151 osób, do szpitali przyjęto 360 chorych na Covid-19, a 76 na oddziały intensywnej terapii.



Liczba pacjentów przebywających w szpitalach wzrosła o 105 i wynosi 7041 - podała w poniedziałek Agencja Zdrowia publicznego (SPF).



W szpitalach zmarło 20 chorych, tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 111 521 od początku pandemii. W pełni zaszczepionych jest 30 788 868 osób (tj. 45,7 proc. populacji).