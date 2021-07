Wjazd tylko z Unijnym Certyfikatem Covidowym albo z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa - takie zasady obowiązują w większości europejskich krajów, które są popularnym celem wakacyjnych wyjazdów.

Turyści w Grecji / PANTELIS SAITAS / PAP/EPA

Liczba zakażeń wariantem Delta Covid-19 rośnie w Hiszpanii. Przez to w dwóch regionach: Katalonii i Walencji codziennie po północy rozpoczyna się godzina policyjna, która trwa do szóstej rano. W tym czasie nie mogą odbywać się imprezy i koncerty. W Katalonii aktualne są też zakazy zgromadzeń, w których udział bierze więcej niż dziesięć osób. Zasady wjazdu do Hiszpanii nie zmieniają się. Mogą tam przyjechać ozdrowieńcy, osoby z negatywnym wynikiem testu oraz zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Oni także na wakacjach za granicą powinni być ostrożni - podkreśla pulmonolog doktor Joanna Lange. Szczepienie służy temu, żeby dać komfort człowiekowi, tam, gdzie zderzamy się z ludźmi, których statusu nie znamy, powinniśmy chronić się zakładając maseczki i dezynfekując dłonie - podkreśla.

Podobne zasady dotyczące wjazdu są aktualne między innymi w Chorwacji i w Grecji. W tym ostatnim kraju dodatkowe obostrzenia są aktualne w restauracjach i kawiarniach. Do lokali gastronomicznych mogą wchodzić tylko osoby zaszczepione przeciw koronawirusowi. Pozostali mogą korzystać z tych miejsc tylko na zewnątrz, w ogródkach restauracyjnych.



Kolejne zmiany pod koniec lipca

Zakaz odtwarzania i grania muzyki w barach i restauracjach oraz godzina policyjna w nocy to nowe ograniczenia, które będą obowiązywać do 26 lipca na greckiej wyspie Mikonos z powodu wzrostu wykrywanych tam infekcji koronawirusem - poinformował w sobotę rząd Grecji.

"Liczba aktywnych zakażeń na wyspie wzrosła w ciągu tygodnia czterokrotnie i przekroczyła 300" - ostrzegł wiceminister obrony cywilnej tego kraju. Mikonos to jedno z najpopularniejszych wśród turystów miejsc w Grecji. W sezonie wyspa może przyciągnąć ponad milion urlopowiczów.



W ciągu ostatnich tygodni liczba infekcji SARS-CoV-2 w Grecji znacząco wzrosła. By opanować epidemię, wprowadzono obowiązek szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników medycznych i personelu domów opieki. Wstęp do wielu miejsc wewnątrz budynków, np. restauracji, barów czy kin, jest od piątku możliwy tylko za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, nie starszego niż sprzed trzech dni.