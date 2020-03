Do 7503 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Od wtorku stwierdzono 683 zgony.

Kontrola podróżujących samochodami we włoskiej miejscowości Fondi / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

We Włoszech zanotowano dotychczas 74 tys. przypadków koronawirusawirusa. Wyzdrowiało ponad 9300 chorych.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba nowych zachorowań; w środę stwierdzono ich prawie 3500.

Po raz pierwszy od początku kryzysu we Włoszech danych na konferencji prasowej nie przedstawił szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli, który ma podwyższoną temperaturę. Zapowiedział, że będzie w izolacji.

Do 29 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem. Łącznie zakażenie potwierdzono u ponad 5 tys. pracowników służby zdrowia w całym kraju.



Krajowa Federacja Lekarzy zawiadomiła o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych wirusem. To lekarze rodzinni z miasta Caltanissetta na Sycylii, w Alessandrii w Piemoncie i w Lecco w Lombardii na północy. Zmarł także dentysta z Turynu.