Od 5 lutego czeski rząd zmieni rodzaje testów wymaganych przy podróżach do Czech oraz obowiązek kwarantanny. Stworzono nową kategorię państw „bardzo ryzykownych”. Polski wśród nich nie ma, ale MSZ podkreśla, że nadal obowiązuje zakaz podróży turystycznych do Czech m.in. z Polski.

Od 5 lutego rząd Czech zmieni rodzaje testów wymaganych przy podróżach do Czech oraz obowiązek kwarantanny / PAP/EPA/MARTIN DIVISEK /

Wśród krajów "bardzo ryzykownych" znalazły się Słowacja, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpania i Portugalia. Osoby chcące wyjechać z nich do Czech od 5 lutego muszą mieć przy sobie test PCR nie starszy niż 48 godzin, a po przyjeździe obowiązuje je co najmniej pięciodniowa kwarantanna, którą kończy test PCR. Po zakończeniu izolacji przez kolejne pięć dni istnieje obowiązek noszenia maski klasy FFP2.

Polska, a także Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Francja, Włochy, Cypr, Liechtenstein, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria i Azory określane są mianem państw o "wysokim stopniu ryzyka". Przybysze z tych państw muszą mieć 48 godzin przed przyjazdem do Czech wykonane testy antygenowe lub PCR. Tylko test PCR będzie konieczny w piątym dniu po przyjeździe do Czech.



Jak poinformowała PAP Zuzana Sztichova z biura prasowego MSZ, przyjęte przez rząd zasady w żadnym stopniu nie zmieniają jego wcześniejszej decyzji z 28 stycznia, w myśl której do Czech zakazane są przyjazdy z powodów turystycznych.



Nowe zasady i wymogi posiadania testów w żadnym stopniu nie mają wpływu na przyjęte w poprzednim tygodniu regulacje. One je uzupełniają, a nie zmieniają - powiedziała Sztichova.



Po czwartkowej decyzji do Czech można przyjeżdżać tylko w związku z pracą, szkoła, niezbędnymi wizytami u rodzin lub bliskich, na wesele lub pogrzeb.



Nowe zasady regulują także przyjazdy z krajów o "średnim stopniu ryzyka". Są to Islandia, Finlandia, Norwegia i Grecja, a podróżni muszą mieć przy sobie wyniki testu antygenowego lub PCR, zrobionego przed wyjazdem do Czech. Jedynym europejskim krajem, uznanym za bezpieczny, jest Watykan, z którego - podobnie jak z Australii, Singapuru. Nowej Zelandii, Korei Południowej i Tajlandii - można przyjeżdżać bez ograniczeń.