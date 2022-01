24 stycznia 2020 r. zostały zarejestrowane pierwsze oficjalne trzy przypadki koronawirusa we Francji, które okazały się pierwszymi infekcjami SARS-CoV-2 w Europie. „Pacjentem zero” okazał się handlarz winem, Francuz chińskiego pochodzenia. Po nim zachorowali dwaj chińscy turyści, którzy przybyli z Wuhan, ogniska wirusa w środkowych Chinach.

Zdjęcie ilustracyjne / GIUSEPPE LAMI / POOL / PAP/EPA

Pacjent zero wrócił z Chin 22 stycznia, trafił do szpitala Pellegrin w Bordeaux. Chińscy turyści trafili do szpitali w Paryżu. Jeden z nich, 80-latek, zmarł 14 lutego 2020 r. Do Francji przyjechał 23 stycznia 2020 r., zmarł na oddziale intensywnej terapii szpitala Bichat-Claude-Bernard w Paryżu.



Jednak prof. Yves Cohen, kierownik dwóch oddziałów intensywnej terapii w szpitalach Avicenne w Bobigny i Jean-Verdier w Bondy, po przeprowadzonych testach PCR na próbkach pobranych od pacjentów, którzy w grudniu 2019 roku i styczniu 2020 przechodzili zapalenie płuc, odkrył przypadek koronawirusa datowany na 27 grudnia 2019 r. Był to 43-latek, który nie był nigdy w Chinach.



6 maja 2020 r. dr Michel Schmitt ze szpitala Alberta Schweitzera w Colmar zgłosił przypadek koronawirusa datowany na 16 listopada 2019 r. Dotyczył 73-latka, który miał kontakt z Chińczykami na lotnisku Paris-Charles-de-Gaulle.

Koronawirus był już we Francji na jesień 2019 roku

Badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm ) opublikowane 6 lutego 2021 roku w czasopiśmie "European Journal of Epidemiology" udowadnia, że koronawirus krążył we Francji już od jesieni 2019 r.



Natomiast 7 lutego 2020 r. w ośrodku narciarskim Contamines-Montjoie w Górnej Sabaudii, wraz z ujawnieniem pięciu zakażonych osób, obywateli brytyjskich, którzy zostali prawdopodobnie zarażeni przez turystę z Singapuru, nakazano zbadanie wszystkich przebywających w ośrodku turystów, którzy mieli z nimi kontakt. 17 lutego 2020 r. okazało się, że we Francji jest już dwanaście przypadków koronawirusa.



W dniach 17-21 lutego w Miluzie odbyło się ewangeliczne spotkanie Chrześcijańskiego Kościoła Otwartych Drzwi z udziałem kilku tysięcy osób, głównie Francuzów, ale także Belgów, Niemców i Szwajcarów. Spotkanie to uważane jest za jedno z głównych ognisk rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 we Francji, zaraziło się na nim ponad tysiąc osób m.in. z Ajaccio, Agen, Belfort, Besancon, Briancon, Dijon, Macon, Orleanie, Paryżu, Saint-Lo, Strasburgu.



25 lutego odnotowano we Francji śmierć pierwszego Francuza zakażonego koronawirusem, nauczyciela z gimnazjum Jean-de-La-Fontaine w Crepy-en-Valois.



29 lutego 2020 r. poinformowano, że koronawirusem zakażonych było we Francji już 100 osób. Główny klaster zakażeń znajdował się w departamencie Oise, gdzie eskadra transportowa uczestniczyła w sprowadzeniu ostatniego dnia stycznia 2020 roku 180 Francuzów przebywających w Wuhan.