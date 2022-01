"Dzisiaj mamy 34 088 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest 132 procent więcej niż w ubiegłym tygodniu" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarło 25 pacjentów, którzy chorowali na Covid-19.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (5781), śląskiego (5526), małopolskiego (3362), pomorskiego (2907), dolnośląskiego (2746), wielkopolskiego (2445), podkarpackiego (2001), łódzkiego (1889), lubelskiego (1507), zachodniopomorskiego (1208), kujawsko-pomorskiego (1148), opolskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (781), lubuskiego (581), świętokrzyskiego (529), podlaskiego (453).

188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Zmarło 25 osób, które chorowały na Covid-19. 18 z nich miało choroby współistniejące.





Czy będą nowe obostrzenia?

Nowych zakażeń jest ponad dwa razy więcej niż tydzień temu w niedzielę. To pokazuje, jak szybko rozpędza się piąta fala pandemii.



Wiceminister Waldemar Kraska pytany, czy w obliczu tak wysokich liczb, najbliższe dni przyniosą nowe obostrzenia, odpowiedział: Według mnie raczej nie, musimy skoncentrować się na przestrzeganiu tych limitów, tych obostrzeń, które są w tej chwili. Myślę, że jeżeli przestrzegalibyśmy tych obostrzeń, to naprawdę możemy sobie poradzić.



Wszystkie osoby, które zmarły po zakażeniu koronawirusem ostatniej doby miały więcej niż 60 lat. Właśnie pacjenci w tym wieku od jutra, gdy dostaną dodatni wynik testu, mają mieć zapewnioną szybką konsultację z lekarzem rodzinnym. To element strategii na piątą falę pandemii.







Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 13 491 pacjentów z Covid-19, w tym 1239 chorych podłączonych do respiratorów.





MZ poinformowało, że wyzdrowiało dotąd 3 847 805 zakażonych.



Tydzień temu, 16 stycznia na kwarantannie było 263 467 osób, a dwa tygodnie temu, 9 stycznia - 151 583 osoby. 16 stycznia, w szpitalach było 14 519 chorych z Covid-19, a 9 stycznia hospitalizowano 18 063 pacjentów covidowych.