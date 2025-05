Ostatnio dzwon zabił po śmierci papieża Franciszka. O tym pisaliśmy >>>TUTAJ<<<

Dzwon Zygmunt bije niezwykle rzadko

Liczący ponad 500 lat dzwon Zygmunt bije na Wawelu rzadko - zgodnie z regulaminem i kościelnym kalendarzem liturgicznym trzydzieści kilka razy w roku i w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzwon jest uruchamiany podczas największych uroczystości kościelnych i państwowych, oznajmiając zarówno radosne, jak i smutne chwile.

Dzwon, ufundowany przez króla Zygmunta Starego, to dzieło ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behama. Został umieszczony na wieży Katedry na Wawelu 9 lipca 1521 roku.

Jego dźwięk jest słyszalny w promieniu do 30 km. Do rozkołysania Zygmunta potrzeba co najmniej 12 osób. Obecnie jest prawie 30 dzwonników wawelskich.