W sobotę, dwa dni po wyborze, papież Leon XIV spotkał się z kardynałami. "Dajcie mi pokrzepienie" - zaapelował do nich. Zdradził także m.in., dlaczego przyjął imię "Leon". O czym jeszcze Ojciec Święty rozmawiał z purpuratami?

Papież Leon XIV spotkał się w sobotę z kardynałami / Abaca/ABACA / PAP

Droga Leona XIV właśnie się rozpoczyna. Kulisy spotkania z kardynałami

W sobotę papież Leon XIV spotkał się z kardynałami. Pierwsze komentarze są takie, że było to bardzo dobre i radosne spotkanie.

Papież podziękował kardynałom za wybór i przede wszystkim chciał ich wysłuchać.

Mimo że spotkanie było tajne, rąbka tajemnicy uchylił w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem kardynał Mykoła Byczok, biskup greckokatolickiej eparchii Świętych Piotra i Pawła w Melbourne w Australii.

To było dobre rozpoczęcie dialogu z Ojcem Świętym. Chcemy być z papieżem razem i podtrzymywać go. To jest między innymi zadanie kardynałów w ich posłudze. Duch Święty owocnie i szybko doprowadził nas do wyboru nowego biskupa Rzymu - powiedział Mykoła Byczok.

Wy, kardynałowie, jesteście najbliższymi współpracownikami papieża, co jest dla mnie wielkim pokrzepieniem w przyjmowaniu jarzma, które wyraźnie przewyższa moje siły i siły kogokolwiek innego. Wasza obecność przypomina mi, że Bóg, który powierzył mi tę misję, nie pozostawia mnie samego w ponoszeniu za nią odpowiedzialności - powiedział do Kolegium Kardynalskiego Leon XIV.

Leon XIV, przywołując postać swojego poprzednika, papieża Franciszka, mówił o jego stylu - pełnym oddania służbie i "powściągliwej prostoty życia".

Przyjmijmy to cenne dziedzictwo i podejmijmy na nowo drogę ożywienia tą samą nadzieją, która pochodzi z wiary - zachęcił.

Dlaczego papież przyjął imię "Leon"?

Czując się powołany do kontynuowania drogi, postanowiłem przyjąć imię Leona XIV. Powody są różne, ale przede wszystkim dlatego, że papież Leon XIII w historycznej encyklice "Rerum Novarum" poruszył kwestię społeczną w kontekście pierwszej wielkiej rewolucji przemysłowej, a dziś Kościół dzieli się z wszystkimi swoim dziedzictwem nauki społecznej, aby odpowiedzieć na nową rewolucję przemysłową i rozwój sztucznej inteligencji, które stawiają nowe wyzwania w zakresie obrony godności ludzkiej, sprawiedliwości i pracy - powiedział Ojciec Święty.

W niedzielę papież spotka się z wiernymi na południową modlitwę Regina Coeli.

Z kolei 18 maja na placu św. Piotra Leon XIV odprawi mszę inaugurującą pontyfikat.

Pierwsza audiencja generalna nowego papieża odbędzie się w środę 21 maja. Trzy dni później zapowiedziano spotkania Leona XIV z Kurią Rzymską i pracownikami Watykanu.

Robert Prevost nowym papieżem

Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV, został wybrany nowym papieżem. Wiadomość o jego wyborze ogłosił w czwartek po godz. 19:00 z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti.

Francuski kardynał protodiakon wygłosił następującą formułę po łacinie: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" ("Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża"). Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął.

Wybór przyjęto entuzjastycznymi okrzykami.

Leon XIV ma 69 lat i długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów. Był uważany za jednego z papabili.