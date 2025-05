W środę rozpocznie się wyczekiwane konklawe, podczas którego Kolegium Kardynałów będzie wybierać nowego papieża. Od ponad tygodnia purpuraci spotykają się na kongregacjach generalnych. Na początku odbywało się jedno spotkanie dziennie, ale teraz kongregacje mają miejsce dwukrotnie w ciągu dnia. "Niektóre tematy, które nam wydają się ważne, w krajach afrykańskich są mniej ważne. Z tych dyskusji wyłania się portret przyszłego papieża" - mówi w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie internetowego Radia RMF24 Tomasz Krzyżak, dziennikarz "Rzeczpospolitej", specjalista od życia Kościoła.

Tematy dyskusji

Na początku limity wystąpień nie istniały, (uczestnicy spotkań - przyp. red.) mogli mówić, co chcieli. W tej chwili wprowadzane są limity pięciominutowe - tak, aby każdy, kto chce, mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoją wizję - informuje Tomasz Krzyżak. Poruszane tematy to między innymi ewangelizacja oraz kwestia pokoju.

To są wyzwania z naszego euroatlantyckiego punktu widzenia, związane z obecnością kobiet w Kościele, z migracją, z ludźmi młodymi, starszymi, jak to wszystko ze sobą połączyć - wyjaśnia ekspert. Do omawianych kwestii należą również kwestie gospodarcze, takie jak zarządzanie Stolicą Apostolską, ale także temat wykorzystywania seksualnego osób nieletnich.

Niektóre tematy, które nam wydają się ważne, w krajach afrykańskich są mniej ważne. Z tych dyskusji wyłania się portret przyszłego papieża - zauważa specjalista.

Różne głosy z północy i południa globu

Dla kardynałów z różnych stron świata inne kwestie stoją na pierwszym planie. Niemiecki kardynał Gerhard Müller przykładowo twierdzi, że zbyt duża część władzy w Kościele jest przekazywana kobietom oraz świeckim. Wydaje się, że te głosy są silne, ale jednak nie bierze się ich aż tak bardzo pod uwagę w tych dyskusjach - mówi Tomasz Krzyżak.

Szwedzki kardynał uważa migrację za konieczność, natomiast kardynał z Budapesztu opowiada się za jej ograniczeniem.

Szwecja przerobiła już temat migracji i wie, że na imigrantach w dużej części opiera się ich gospodarka. My tego w Europie Wschodniej jeszcze nie przerabialiśmy, aczkolwiek w Polsce już widzimy, że brakuje rąk do pracy i ratują nas na ten moment Ukraińcy - zauważa dziennikarz.

To, co dla kardynała szwedzkiego nie jest problemem, bo rozumie to i ma pewnego rodzaju otwartość, jest problemem dla kardynała z Węgier i dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej - mówi w internetowym Radiu RMF24 specjalista od życia Kościoła.

Na południu globu za to mniej mówi się na temat oceny relacji homoseksualnych, a bardziej skupia uwagę na tym, jak uporać się z problemem poligamii.

Te tematy są bardzo ważne w globalnym spojrzeniu euroatlantyckim, ważne są też tam (na południu - przyp. red.), ale dla pewnego sprzeciwu. Tam jest sprzeciw, tu (w krajach Zachodu - przyp. red.) jest pewnego rodzaju otwartość - tłumaczy specjalista.

Narady kardynałów trwają

Podczas ostatnich 9 dni mszy świętych, odprawianych w intencji papieża Franciszka, codziennie inny kardynał głosił swoje kazanie.

Generalnie linia była prosta - musimy kontynuować to, co zrobił Franciszek, procesy, które zapoczątkował, aczkolwiek potrzebne nam jest lekkie uspokojenie - informuje ekspert.

