Po śmierci papieża Franciszka wierni Kościoła katolickiego czekają na wybór jego następcy. Nowy biskup Rzymu zostanie wybrany przez 133 kardynałów elektorów. Media, eksperci i bukmacherzy nieustannie typują swoich faworytów do objęcia tronu Piotrowego. Kto jest w tym gronie – zebraliśmy listę kandydatów.

/ VATICAN MEDIA/Iacobucci Marco/IPA/ABACA/ MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Konklawe rozpocznie się 7 maja.

W wyborze nowego papieża weźmie udział rekordowa liczba 133 kardynałów-elektorów.

Kardynałowie, którzy wybiorą papieża pochodzą z 71 państw.

Aby wybrać papieża, potrzebne będzie 90 głosów. Kandydat będzie musiał mieć poparcie dwóch trzecich obecnych na konklawe kardynałów.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, kto jest wśród faworytów do zostania nowym papieżem.

Pietro Parolin

Jednym z najczęściej pojawiających się nazwisk w kontekście wyboru nowego papieża jest kardynał Pietro Parolin. Za kandydaturą Włocha przemawia jego doświadczenie. Kardynał Parolin pełnił w czasie pontyfikatu Franciszka rolę sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. To oznacza, że był głównym doradcą papieża Franciszka.

Włoch dał się poznać jako sprawny dyplomata i hierarcha "umiarkowany" w swoich poglądach. Jak podaje Associated Press, Parolin nadzorował zawarcie kontrowersyjnej umowy Stolicy Apostolskiej z Chinami dotyczącą nominacji biskupich. Choć jej dokładna treść nie jest znana, uważa się, że dzięki niej Watykan uzyskał zgodę na mianowanie biskupów W Chinach po latach braku kontroli nad katolikami w tym kraju. Część komentatorów twierdzi, w tym była przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, że w zamian Kościół katolicki zgodził się milczeć na temat represji wobec katolików i wyznawców innych religii w Chinach.

Włoch odegrał też rolę w nieudanej inwestycji Watykanu na londyńskim rynku nieruchomości. Ta sprawa doprowadziła do procesu innego kardynała i dziewięciu innych osób w 2021 roku.

Parolin dobrze zna Kościół latynoamerykański. Odegrał też ważną rolę w odmrożeniu relacji między USA a Kubą w 2014 roku.



Pietro Parolin ma 70 lat. Jest Włochem.

Luis Antonio Gokim Tagle

Media wskazują, że spore szanse na zostanie nowym papieżem ma też kardynał z Filipin Luis Antonio Gokim Tagle. Ze względu na wagę, jaką przykłada problemom społecznym i troskę o migrantów nazywany jest "azjatyckim Franciszkiem".

Hierarcha nazwał aborcje "formą morderstwa". Jest też przeciwnikiem eutanazji. BBC zaznacza jednak, że w 2015 roku, gdy pełnił rolę arcybiskupa Manili, Tagle wzywał Kościół do ponownej oceny stosunku do osób homoseksualnych, rozwodników i samotnych matek. Uznał, że dotychczasowe podejście kościoła wyrządziło trwałe szkody.

W mediach społecznościowych można znaleźć nagrania, na których kardynał daje się poznać jako wesoły duchowny. Dał się nagrać, gdy wykonywał piosenkę Johna Lennona "Imagine", można też znaleźć filmik z jego wizyty w Łodzi, gdzie w towarzystwie arcybiskupa Grzegorza Rysia mówi zgromadzonym na rekolekcjach kapłanom w łódzkiej katedrze, że niestety nie mówi po polsku, ale zna trzy słowa w naszym języku: kiełbasa, pierniki i wódka.

W 2022 roku papież Franciszek zdecydował się pozbawić go stanowiska przewodniczącego Caritas Internationalis. Zarzucono mu nieprawidłowe zarządzanie organizacją, w której miało dochodzić do zastraszania pracowników i tuszowania przestępstw.

Luis Antonio Gokim Tagle ma 67 lat. Pochodzi z Filipin.

Matteo Zuppi

Kardynał Bolonii to kolejny z Włochów, który liczy się w stawce. Sky News podkreśla, że hierarcha jest postrzegany jako jeden z najbardziej postępowych kardynałów, którzy wezmą udział w konklawe.

Zuppi miał bliskie relacje z papieżem Franciszkiem, czasem nazywa się go "włoskim Bergoglio", ponieważ w swojej posłudze dużą uwagę poświęca biednym, bezdomnym i migrantom. Ulicami Bolonii często podróżuje rowerem, a nie samochodem.

Zuppi był wysłannikiem Franciszka ds. pokoju w związku rosyjską agresją na Ukrainę. Włoch pojawił się Kijowie i w Moskwie po apelach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o pomoc w uwolnieniu 19 tys. dzieci odebranym rodzicom i wywiezionym do Rosji.

Napisał wstęp do książki amerykańskiego jezuity ks. Jamesa Martina, która opowiada o potrzebie poprawy sposobów dotarcia Kościoła do społeczności LGBTQ.

Matteo Zuppi ma 69 lat. Jest Włochem.

Fridolin Ambongo Besungu

Jest też kilka kardynałów z Afryki, którzy mają szanse na zostanie papieżem. Jednym z nich jest arcybiskup Kinszasy Fridolin Ambongo Besungu, jeden z najbardziej charyzmatycznych katolickich duchownych na kontynencie.

Postrzegany jest jako konserwatysta. W ubiegłym roku podpisał oświadczenie w imieniu konferencji biskupów Afryki i Madagaskaru, w której hierarchowie odmówili przestrzegania deklaracji papieża Franciszka pozwalającej księżom na udzielanie błogosławieństw parom tej samej płci.

Besungu jest zwolennikiem pojednania międzywyznaniowego. Jego archidiecezja jest najliczniejszą na kontynencie.

Fridolin Ambongo Besungu ma 66 lat. Pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga.

Peter Turkson

Kolejnym kardynałem z Afryki postrzeganym jako możliwy następca Franciszka jest Peter Turkson. Zapisał się w historii jako pierwszy kardynał z Ghany. Do tej godności wyniósł go Jan Paweł II.

Podobnie jak wielu kardynałów z Afryki, skłania się ku konserwatywnym przekonaniom, jednak sprzeciwił się kryminalizacji związków homoseksualnych w krajach afrykańskich, w tym w jego rodzinnej Ghanie.

Jedną z pasji Turksona jest muzyka. Na gitarze grał w zespole funkowym.

Był jednym z faworytów do objęcia tronu Piotrowego w 2013 roku. Zaznaczał wielokrotnie, że nie chce być papieżem.

Peter Turkson ma 76 lat, pochodzi z Ghany.

Peter Erdo

Europę Środkową w gronie papabili reprezentuje Peter Erdo. To konserwatywny arcybiskup Ostrzyhomia i Budapesztu. Przez innych duchownych postrzegany jest jako poważny uczony i pedagog.

Sprzeciwił się wezwaniu papieża Franciszka do przyjmowaniu uchodźców przez Kościoły. Twierdził, że oznaczałoby to zgodę na handel ludźmi. Niektórzy wskazują, że w tej kwestii jest sprzymierzeńcem węgierskiego premiera Viktora Orbana.

Peter Erdo ma 72 lata. Pochodzi z Węgier.

Jean-Marc Aveline

Kardynał Aveline jest arcybiskupem Marsylii. Tak jak papież Franciszek lubi się śmiać i z dystansem podchodzić do świata. Blisko mu również do nauki Franciszka - zwraca uwagę na problemy uchodźców i migrantów, chce dobrych stosunków Kościoła z przywódcami islamskimi.

Jest wykładowcą teologii i autorem licznych publikacji z zakresu teologii i dialogu międzyreligijnego. W 2025 roku został wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji.

Jean-Marc Aveline ma 66 lat. Jest Francuzem.

Mario Grech

Nawet malutka Malta ma swojego kandydata na papieża. Mario Grech był postrzegany jako konserwatysta, ale jego poglądy bardzo się zmieniły od czasu wyboru papieża Franciszka.

Zdaniem niektórych ekspertów jego ewolucja pokazuje, że jest gotowy do zmian i rozwoju, co czyni go dobrym kandydatem na biskupa Rzymu.

Grech skrytykował europejskich polityków, którzy chcieli ograniczyć działalność organizacji pozarządowych pomagającym migrantom na Morzu Śródziemnym.

Papież Franciszek mianował go sekretarzem generalnym Synodu Biskupów w 2019 roku.

Mario Grech ma 68 lat. Pochodzi z Malty.