Ponad 50 byłych izraelskich zakładników, których Hamas przetrzymywał w Strefie Gazy, wystosowało apel do premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Wzywają oni do "całkowitego" porozumienia o zawieszeniu broni, co ma umożliwić uwolnienie pozostałych jeńców. W sobotę poinformowała o tym agencja AFP.