Papież Franciszek już czwarty tydzień przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Watykan poinformował w sobotę rano, że noc minęła spokojnie, a papież odpoczywa. Dzisiaj po jednodniowej przerwie oczekiwany jest biuletyn medyczny.

Wierni na całym świecie modlą się o zdrowie papieża Franciszka / LUIS GANDARILLAS / PAP/EPA

Rozpoczął się czwarty tydzień pobytu papieża Franciszka w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Piątek bez biuletynu medycznego

Wieczorem oczekiwany jest po jednodniowej przerwie biuletyn medyczny, w którym mają zostać podane bardziej szczegółowe informacje na temat stanu klinicznego papieża. Od dłuższego czasu określany on jest jako stabilny i zarazem złożony. Dlatego lekarze wstrzymują się z wszelkimi rokowaniami.

Źródłem informacji dla dziennikarzy akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej są oprócz biuletynów medycznych także wiarygodne źródła watykańskie, które przekazują wiadomości dwa razy dziennie: około południa, a także tuż po publikacji oficjalnego wieczornego komunikatu. Źródła te wyjaśniają jego znaczenie, udzielają dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących form terapii stosowanych w Poliklinice Gemelli.

Obecna sytuacja jest o tyle nadzwyczajna, że także w oficjalnych biuletynach medycznych znajdują się bardzo precyzyjne dane. Były one wręcz szokująco szczegółowe w dniach, gdy dochodziło do kryzysów oddechowych.

"Papież chce, aby mówiono prawdę"

Lekarze podczas jedynego dotąd briefingu w Poliklinice Gemelli powiedzieli dziennikarzom: "Biuletyny, które opracowujemy są syntezą informacji ekipy medycznej, a my je publikujemy w porozumieniu z papieżem".

Papież chce, aby mówiono prawdę - podkreślił profesor Sergio Alfieri 21 lutego.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy lekarze ponownie spotkają się z mediami. Nieoficjalnie źródła watykańskie zaznaczyły, że trwa oczekiwanie na wyjaśnienie, jaka jest sytuacja zdrowotna Franciszka.

Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: to leczenie wymaga dużo czasu.