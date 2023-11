​Wojska izraelskie przekroczyły przedmieścia Gazy i posuwają się naprzód - powiedział w czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Izraelska armia / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Jesteśmy w szczytowym momencie bitwy. Odnieśliśmy imponujące sukcesy i przekroczyliśmy obrzeża miasta Gaza. Posuwamy się naprzód - powiedział Netanjahu w oświadczeniu opublikowanym przez jego biuro. Nie podał dalszych szczegółów.

Na czwartkowej konferencji prasowej Netanjahu powiedział też, że izraelski rząd nie podjął żadnej decyzji o przekazaniu paliwa do Strefy Gazy, chociaż jest zaangażowany w pomoc humanitarną. Nie wydałem żadnego takiego polecenia, a gabinet wojenny nie zatwierdził żadnej decyzji - powiedział izraelski premier.

Armia izraelska naciera na kilku kierunkach

Armia Izraela poinformowała w czwartek, że wojska lądowe i czołgi starły się w nocy z odziałami Hamasu na północy Strefy Gazy. CNN ocenia, że natarcie izraelskie czyni postępy na kilku kierunkach i że trwa gromadzenie wojsk w rejonie północnej części Strefy Gazy.

Armia izraelska w oświadczeniu cytowanym przez portal Times of Israel podała, że jej oddziały prowadziły w nocy "długotrwałe walki" przy wsparciu artylerii i czołgów. "W rezultacie walk zabito kilkudziesięciu terrorystów" - głosi komunikat. Armia nadal ostrzeliwała obiekty Hamasu w Strefie Gazy, w tym magazyny i wytwórnie broni, pozycje wyrzutni pocisków i dronów.

CNN opierając się na nagraniach opublikowanych przez armię izraelską i na kadrach z mediów społecznościowych, ocenia, że wojska przesuwają się przez granicę w kilku kierunkach. Natarcie trwa od północno-zachodniej części Strefy Gazy, jak również od kierunku północno-wschodniego, a także w pobliżu miasta Beit Hanun. Z opublikowanej przez CNN mapy wynika, że pierścień okrążenia wokół miasta Gaza jest bliski zamknięcia.

Ekipy CNN w Izraelu odnotowują gromadzenie wojsk izraelskich na wschód i na północny wschód od Strefy Gazy, a także rosnącą liczbę pojazdów wojskowych przemieszczających się wewnątrz Strefy, co świadczy - zdaniem dziennikarzy - że działania lądowe będą się rozszerzać.

W miniony piątek armia izraelska rozszerzyła operację w Strefie Gazy, ponawiając przy tym zalecenie ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części tego terytorium, w tym z miasta Gaza, na południe strefy. Według izraelskiego wojska bojownicy Hamasu ukrywają się w rozległej sieci tuneli pod gęsto zaludnionymi obszarami mieszkalnymi.

Lotnictwo wciąż ma rezerwy?

Izraelskie lotnictwo nie wykorzystuje w Strefie Gazy nawet połowy swoich sił - powiedział w wywiadzie telewizyjnym generał Herci Halewi, szef sztabu generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF).

Od 7 października IDF uderzył już w ponad 12 tys. celów Hamasu w Strefie Gazy - podały lokalne media, powołując się na komunikaty IDF.

Uwagi Halewiego - zauważa Reuters - wydają się sygnalizować gotowość do równoczesnego kontynuowania działań w Strefie Gazy i prowadzenia wojny przeciwko sojusznikom Hamasu w Libanie czy innych regionach, o ile wymagać tego będą okoliczności.

Tysiące ofiar w Strefie Gazy

Już 9061 osób, w tym 3760 dzieci, poniosło śmierć w Strefie Gazy od początku wojny z Izraelem, która zaczęła się 7 października - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia Strefy Gazy, kontrolowane przez Hamas.

Według resortu wśród zabitych jest także 2326 kobiet. W bombardowaniach co najmniej 32 tys. osób zostało rannych.

7 października doszło do uderzenia Hamasu na Izrael, które skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Dotychczas zginęło ponad 1,4 tys. Izraelczyków, a ponad 5,4 tys. zostało rannych. Ponadto terroryści z Hamasu uprowadzili co najmniej 242 osoby do Strefy Gazy. Od tego czasu siły izraelskie bombardują Strefę Gazy.