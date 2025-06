+974 33 68 07 66 - to dyżurny konsularny numer, pod który w sytuacjach pilnych mogą dzwonić Polacy przebywający w Katarze w związku z atakiem rakietowym na bazę wojskową Al-Udeid. "W razie potrzeby uruchomione zostaną dodatkowe kanały kontaktu alarmowego" - poinformowała w poniedziałek wieczorem Ambasada RP w Dosze, stolicy Kataru. Placówka zaapelowała do naszych rodaków, by unikali miejsc publicznych.

Ambasada RP w Dosze apeluje do Polaków Ambasada RP w Dosze wydała w poniedziałek wieczorem pilny komunikat skierowany do Polaków. To pokłosie decyzji Iranu, który rozpoczął operację odwetową "Zapowiedź zwycięstwa". Jej celem są bazy USA w Katarze oraz Iraku. "W związku z atakiem rakietowym na bazę wojskową Al-Udeid, apelujemy do obywateli polskich przebywających w Katarze o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie miejsc publicznych i pozostanie w bezpiecznym miejscu do czasu wydania kolejnych komunikatów. Ambasada RP w Dosze monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami. Prosimy śledzić informacje wyłącznie z oficjalnych źródeł. W przypadku sytuacji pilnych prosimy o kontakt z placówką. Telefon dyżurny konsularny: +974 33 68 07 66. W razie potrzeby uruchomione zostaną dodatkowe kanały kontaktu alarmowego" - podano. Iran zaatakował Katar w ramach operacji "Zapowiedź zwycięstwa". Nagranie Irańska armia twierdzi, że trafiła w bazę wojskową USA Al Udeid w Katarze z "dewastującym i potężnym" skutkiem. W oświadczeniu zaznaczono, że ataki na terytorium Iranu nie pozostaną bez odpowiedzi. Portal dziennika "Tehran Times" opublikował przerażające nagranie ukazujące moment, w którym Iran wystrzelił rakiety w kierunku Al-Udeid. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . Zobacz również: ​Eksperci: Zniszczenia w Fordo mogą być poważne

