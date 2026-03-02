Są nowe szczegóły w sprawie zestrzelenia trzech amerykańskich myśliwców w Kuwejcie. Wojsko USA przekazało, że do zdarzenia doszło w wyniku pomyłki. Do maszyn omyłkowo strzelało wojsko Kuwejtu.

Zestrzelenie jednego z myśliwców / HANDOUT/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Groźna pomyłka sojusznika. Kuwejcka obrona przeciwlotnicza omyłkowo zastrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F-15E - przekazała amerykańska armia.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Kuwejtu informowało, że na terytorium Kuwejtu rozbiło się kilka myśliwców.

Amerykańska armia przekazała, że sześciu członków załóg myśliwców bezpiecznie się ewakuowało. Ich stan jest stabilny.

Władze Kuwejtu już wszczęły dochodzenie w tej sprawie.

Do incydentów doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.

Myśliwiec wpada w korkociąg i spada na ziemię

Zestrzelenie jednego z myśliwców / HANDOUT/AFP/East News / East News

Wcześniej media przekazywały informację o jednym myśliwcu, który rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Na nagraniu, które krąży w internecie widać myśliwiec, który wpada w korkociąg i spada na ziemię.