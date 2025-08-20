Rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin ogłosił, że wojsko rozpoczęło pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy. "Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta" - powiedział.

Izraelski czołg (zdjęcie ilustracyjne) / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Izraelski rząd ogłosił na początku sierpnia zamiar zdobycia Gazy. Minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan operacji.

Według doniesień medialnych prowadzona w kilku fazach kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia ok. 1 mln zamieszkujących Gazę cywilów.

Od kilku dni informowano już o wzmożonych walkach na przedmieściach Gazy.

Nowa ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej przez Izrael od blisko dwóch lat wojny z terrorystycznym Hamasem.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.







