W Libanie doszło do kolejnej serii wybuchów urządzeń elektronicznych członków Hezbollahu. Zginęło co najmniej dziewięć osób, a ponad 300 zostało rannych. We wtorek, gdy eksplodowały pagery, zginęło 12 osób, a blisko 3 tys. zostało rannych.

Członkowie Hezbollahu w trakcie pogrzebu jednego z członków organizacji zabitego w trakcie wtorkowej eksplozji pagera / PAP/EPA/WAEL HAMZEH / PAP Środowe dane podało libańskie ministerstwo zdrowia. W tym dniu, jak poinformował Reuters, doszło do wybuchu krótkofalówek. Według źródeł agencji urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah ok. 5 miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co partia pagerów, które eksplodowały we wtorek. Wiele ofiar ma rany brzucha i dłoni; co najmniej jeden z wybuchów miał miejsce podczas pogrzebu ofiar wtorkowych eksplozji - przekazał Reuters. Agencja AFP dodała, że do środowych wybuchów doszło na południu i wschodzie Libanu i w południowych dzielnicach Bejrutu, uznawanych za bastion Hezbollahu. W kilku punktach Bejrutu doszło też w środę do eksplozji domowych instalacji fotowoltaicznych - poinformowała państwowa libańska agencja prasowa. Według nieoficjalnych doniesień wybuchały też inne urządzenia: smartfony i kamery wideo, a Hezbollah nakazał swoim członkom przebywać z dala od wszystkich urządzeń elektronicznych - napisał dziennik "Jerusalem Post". Libańskie media podały również, że podczas eksplozji widziano drony i samoloty przelatujące nad zachodnim i środkowym Libanem. Hezbollah zapowiada odwet "Za te ataki z pewnością nastąpi wyjątkowa kara, dojdzie do krwawej zemsty" - zapowiedział po środowych wybuchach przewodniczący Rady Wykonawczej Hezbollahu Haszem Safieddin, który obwinił o atak Izrael. Również po wtorkowej serii Hezbollah ogłosił, że weźmie odwet na Izraelu. Na czwartek zapowiedziano wystąpienie lidera grupy Hasana Nasrallaha, który ma się odnieść do ataków. Media zachodnie przekazały w środę za źródłami, że za wtorkową operacją stały izraelskie służby, które umieściły w pagerach małe ładunki wybuchowe, zanim urządzenia zostały wysłane do Libanu. Władze w Jerozolimie jak dotąd nie skomentowały tych doniesień. Od wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 r. wspierany przez Iran Hezbollah regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z kontratakami. Wzajemne ostrzały doprowadziły do ewakuacji z obu stron granicy dziesiątek tysięcy cywilów. Od jesieni w nalotach na Liban zginęło ponad 600 osób, w większości bojowników Hezbollahu, a w atakach tego ugrupowania na Izrael życie straciło kilkudziesięciu cywilów i wojskowych. W ostatnich dniach sytuacja na linii Izrael-Hezbollah stała się jeszcze bardziej napięta. Media spekulują, że władze w Jerozolimie mogą się zdecydować na operację lądową na południu Libanu. Uznawany przez Zachód za organizację terrorystyczną Hezbollah to największa siła polityczna w Libanie. Dysponuje też poważnym potencjałem militarnym, jest uznawany za najsilniejszą niepaństwową armię świata. Deklarujący chęć zniszczenia Izraela Hezbollah od dekad toczy regularne potyczki z tym państwem, co w 2006 r. przeobraziło się w otwartą wojnę. Zobacz również: Niemcy szykują się na możliwe powodzie. Rośnie poziom wód na wschodzie kraju

