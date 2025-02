Ruszyła czwarta runda wymiany więźniów między Izraelem i Hamasem. Wolność odzyska 183 Palestyńczyków. Wcześniej uwolniono trzech Izraelczyków przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Izrael rozpoczął wypuszczanie 183 Palestyńczyków osadzonych w więzieniach / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Autobusy ze zwolnionymi więźniami dotarły już do Ramallah na Zachodnim Brzegu - podała agencja Reutera.



W piątek informowano, że w sobotniej wymianie wolność odzyska 90 palestyńskich więźniów.



Zwolnionych zostanie jednak 183 Palestyńczyków: 72 więźniów i 111 osób zatrzymanych podczas wojny w Strefie Gazy - przekazał dziennik "Haarec".

Hamas uwolnił trzech kolejnych izraelskich zakładników

Wcześniej uwolniono trzech Izraelczyków, którzy przez 484 dni byli przetrzymywani w Strefie Gazy. Wśród nich są 54-letni Ofer Kalderon i 35-letni Jarden Bibas. Mężczyźni zostali przekazani Czerwonemu Krzyżowi, a następnie izraelskiej armii, która przewiozła ich już do Izraela.

W mieście Gaza na północy palestyńskiego terytorium uwolniono 65-letniego Keitha Siegela, który również jest już pod opieką izraelskiej armii.

Wielka wymiana więźniów między Izraelem i Hamasem / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Czwarta wymiana od zawieszenia broni

To czwarta runda wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów przeprowadzona w ramach trwającego od 19 stycznia zawieszenia broni.

Pierwsza faza zawieszenia broni w Strefie Gazy ma potrwać do początku marca. W tym czasie przewidziano uwolnienie 33 izraelskich zakładników i ok. 1900 palestyńskich więźniów.



Do soboty wolność odzyskało 10 Izraelek i 400 Palestyńczyków. Hamas potwierdził, że ośmiu z 33 zakładników, którzy mieli zostać przekazani w pierwszej fazie rozejmu, nie żyje. Oznacza to, że na zwolnienie czeka jeszcze 12 pozostałych przy życiu osób z tej grupy.



Wcześniej, w czwartek zwolniono pięciu porwanych 7 października Tajlandczyków, nieobjętych umową o wymianie w ramach rozejmu.

Wymiana więżniów miedzy Izraelem i Hamasem / ATEF SAFADI / PAP

Ponad 47 tys. ofiar w Strefie Gazy

Rządzący Strefą Gazy Hamas napadł 7 października 2023 r. na Izrael, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W Strefie Gazy wciąż więzionych jest 84 z nich. Według izraelskiej armii co najmniej 34 osoby z tej grupy nie żyją.

Atak był początkiem trwającej ponad 15 miesięcy wojny, w której zginęło przeszło 47 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.



Zawieszenie broni, oprócz wstrzymania walk i wymiany jeńców, zakłada też m.in. stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, umożliwienie Palestyńczykom powrotu do ich miejscowości i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej.



W sobotę ma też zostać otwarte niedziałające od kwietnia 2024 r. przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem, przez które zostanie wywieziony transport rannych i chorych Palestyńczyków.



W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje warunków drugiej fazy umowy, zakładającej wprowadzenie trwałego rozejmu.