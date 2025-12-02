Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), światowa gospodarka wykazuje imponującą odporność na zawirowania ostatnich lat. Prognozy na 2025 rok są optymistyczne – globalny wzrost PKB ma wynieść 3,2 procent. Jednak to Polska ma stać się prawdziwym liderem wśród państw Unii Europejskiej.

Polska z najwyższym wzrostem PKB w 2026 roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Polska z najwyższym wzrostem PKB w UE

OECD w opublikowanej prognozie podkreśla, że w 2026 roku tempo wzrostu PKB w Polsce osiągnie poziom 3,4 procent. To najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, drugie miejsce przypadnie Litwie z wynikiem 3,1 procent, a trzecie Estonii - 2,9 procent. Największa gospodarka Europy - Niemcy - ma zamknąć bieżący rok ze wzrostem PKB na poziomie zaledwie 0,3 procent, a w 2026 roku dynamika wzrostu ma osiągnąć 1,0 procent.

Na światowej arenie w 2025 roku bezkonkurencyjna będzie Irlandia, której wzrost PKB ma wynieść aż 10,2 procent. Wysokie tempo wzrostu utrzymają również Indie (6,7 procent), Indonezja i Chiny (po 5,0 procent). W 2026 roku Indie mają pozostać liderem z wynikiem 6,2 procent. Dla Chin prognozuje się spadek dynamiki wzrostu do 4,4 procent.

Stany Zjednoczone, według OECD, zakończą bieżący rok ze wzrostem PKB na poziomie 2,0 procent, natomiast w 2026 roku tempo wzrostu spadnie do 1,7 procent.

Prognozy na kolejne lata

OECD przewiduje, że w 2027 roku polska gospodarka nadal będzie rozwijać się w solidnym tempie - PKB ma wzrosnąć o 2,7 procent. Nieznacznie wyższy wskaźnik mają osiągnąć tylko Irlandia i Estonia (po 2,8 procent). Warto podkreślić, że OECD nie publikuje prognoz dla całej Unii Europejskiej, lecz analizuje sytuację w poszczególnych krajach członkowskich.

Raport OECD zwraca uwagę na spadającą inflację bazową w gospodarkach państw G20. Z poziomu 3,4 procent prognozowanego na ten rok, inflacja ma obniżyć się do 2,9 procent w 2026 roku i 2,5 procent w 2027 roku. Jednak eksperci ostrzegają przed szeregiem zagrożeń, które mogą wpłynąć na dalszy wzrost gospodarczy.

"Pełne skutki wyższych ceł nie są jeszcze odczuwalne, ale stają się coraz bardziej widoczne w decyzjach wydatkowych, kosztach przedsiębiorstw i cenach konsumpcyjnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych" - zaznaczono w raporcie. OECD zauważa również, że w drugim kwartale bieżącego roku wzrost handlu światowego uległ spowolnieniu.

Za najpoważniejsze zagrożenia dla światowej gospodarki uznano wprowadzanie kolejnych barier handlowych, niższe od oczekiwanych zwroty z inwestycji w sztuczną inteligencję oraz niespodziewane wzrosty inflacji. "Napięte wyceny aktywów i optymizm dotyczący zysków przedsiębiorstw" mogą, według raportu, stanowić główną przyczynę tych zagrożeń. OECD ostrzega także przed "wysoką zmiennością cen kryptoaktywów i rosnącymi powiązaniami niebankowych instytucji finansowych z tradycyjnym systemem finansowym".

W obliczu niepewności na rynkach finansowych OECD apeluje do banków centralnych o "zachowanie czujności i szybkiego reagowania na zmiany w bilansie ryzyk dla stabilności cen". Organizacja rekomenduje dalsze obniżki stóp procentowych w krajach, gdzie prognozuje się umiarkowaną lub niską inflację, pod warunkiem, że "oczekiwania inflacyjne pozostaną dobrze zakotwiczone".

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzesza obecnie 38 państw z całego świata, w tym większość krajów europejskich, a także Stany Zjednoczone, Turcję, Izrael oraz 10 państw z regionu Pacyfiku, takich jak Australia, Japonia, Kanada czy Korea Południowa.