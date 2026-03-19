26 marca o godzinie 9.00 w Bochni zostanie otwarty nowy sklep marki Bacówka Towary Tradycyjne. Lokal zlokalizowany jest w Parku Handlowym S-MALL przy ul. Pileckiego 6 – tuż obok jednej z największych atrakcji regionu, Kopalni Soli w Bochni. Na klientów czekać będą wyjątkowe promocje, degustacje oraz kulinarne atrakcje przygotowane specjalnie z okazji otwarcia.

Atrakcyjne promocje i degustacje na start

Od godziny 9.00 odwiedzający nowy sklep będą mogli skorzystać z promocji na topowe produkty marki Bacówka Towary Tradycyjne. Tego dnia zaplanowano również degustacje prowadzone przez szefa kuchni marki.

Goście będą mieli okazję skosztować tradycyjnych wędlin, dań gotowych oraz słodkości oferowanych przez markę Bacówka. To doskonała okazja, by poznać smak wyrobów przygotowywanych w małopolskim zakładzie marki.

W dniu otwarcia lokal będzie funkcjonował wspólnie z Piekarnią i Cukiernią Górskie Wypieki, która również zaprosi klientów do swojego punktu. Tego dnia w ofercie piekarni znajdzie się m.in. kawałek pizzy w promocyjnej cenie 5 zł.



Smak i jakość w każdym produkcie

Bacówka Towary Tradycyjne od lat dostarcza produkty wytwarzane w oparciu o sprawdzone receptury i wysokiej jakości składniki. W ofercie marki znajdują się m.in. tradycyjne wędliny, dania gotowe nawiązujące do polskiej kuchni, przetwory, nabiał oraz słodkości, które trafiają do klientów poszukujących autentycznych smaków.

Mimo że Bacówka Towary Tradycyjne jest dziś obecna w kilkudziesięciu lokalizacjach w całej Polsce, w tym w ponad 20 sklepach firmowych, oraz sklepie online, uruchomienie nowego punktu w Bochni ma dla marki szczególne znaczenie. - Nowy sklep w Parku Handlowym S-MALL, położony tuż przy Kopalni Soli w Bochni, wzmacnia naszą obecność w Małopolsce i pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów poszukujących dobrych, w tym także tradycyjnych, produktów. Konsekwentnie rozwijamy sieć sklepów firmowych, stawiając na bezpośredni kontakt z klientem i najwyższą jakość doświadczeń zakupowych. Jesteśmy przekonani, że ta lokalizacja spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Bochnię - wyjaśnia Dariusz Kucz, prezes zarządu Bacówki.

Nowy sklep w Bochni to kolejny krok w rozwoju sieci i odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami wytwarzanymi w Polsce, lokalnie.



Historia i misja Bacówka Towary Tradycyjne

Bacówka Towary Tradycyjne działa od 2002 roku, rozpoczynając swoją historię od produkcji tradycyjnych wędlin. Od samego początku misją marki jest tworzenie żywności w oparciu o sprawdzone metody i dobre, proste receptury. Z czasem oferta została poszerzona o garmaż i dania gotowe, ale też starannie wyselekcjonowane przetwory, nabiał, makarony, konfitury, które dopełniają ofertę złożoną z wyrobów wytwarzanych w małopolskim zakładzie marki w Rajbrocie.

- Zależy nam na tym, aby smaczne jedzenie, z dobrym, prostym składem było dostępne dla każdego. Tworzymy wędliny, garmaż i dania inspirowane polską kuchnią, oparte na lokalnych surowcach i sprawdzonych recepturach. Chcemy, by smakowały tak, jak te, które pamiętamy z rodzinnych domów - przygotowywane z dbałością, cierpliwością i prawdziwą pasją - podkreśla prezes zarządu marki.



Zaproszenie dla mieszkańców i turystów

Dogodna lokalizacja - w Parku Handlowym S-MALL przy ul. Pileckiego 6, w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni Soli w Bochni - sprawia, że nowy sklep będzie wygodnym miejscem zakupów zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto. Otwarcie tuż przed Wielkanocą to też doskonały moment, by zrobić świąteczne zakupy.

Odwiedź nowy sklep Bacówka Towary Tradycyjne już 26 marca od godziny 9.00 i przekonaj się, jak smakują małopolskie produkty. Dołącz do wspólnego świętowania otwarcia i odkryj wyjątkową ofertę w nowej lokalizacji w Bochni.

