Amerykanie przejęli na wodach Oceanu Indyjskiego tankowiec Majestic X, podejrzewany o przemyt irańskiej ropy naftowej. To kolejny epizod konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wpływa na światowe ceny paliw.

Amerykańskie wojsko przejęło w czwartek tankowiec Majestic X, powiązany z przemytem irańskiej ropy naftowej - informuje Departament Obrony USA. Operacja miała miejsce na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Sri Lanką a Indonezją - mniej więcej w tym samym miejscu, co tankowiec Tifani, przejęty przez Amerykanów wcześniej, gdy zmierzał do chińskiego portu Zhoushan.

Pentagon opublikował nagranie z akcji, na którym widać amerykańskich żołnierzy na pokładzie tankowca Majestic X.

"Będziemy kontynuować globalne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnych sieci i przechwytywanie statków dostarczających Iranowi wsparcie materialne - niezależnie od tego, gdzie operują" - podkreśla w komunikacie Departament Obrony.