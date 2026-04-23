Amerykanie przejęli na wodach Oceanu Indyjskiego tankowiec Majestic X, podejrzewany o przemyt irańskiej ropy naftowej. To kolejny epizod konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wpływa na światowe ceny paliw.

Amerykańskie wojsko przejęło w czwartek tankowiec Majestic X, powiązany z przemytem irańskiej ropy naftowej - informuje Departament Obrony USA. Operacja miała miejsce na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Sri Lanką a Indonezją - mniej więcej w tym samym miejscu, co tankowiec Tifani, przejęty przez Amerykanów wcześniej, gdy zmierzał do chińskiego portu Zhoushan.

Pentagon opublikował nagranie z akcji, na którym widać amerykańskich żołnierzy na pokładzie tankowca Majestic X.

"Będziemy kontynuować globalne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnych sieci i przechwytywanie statków dostarczających Iranowi wsparcie materialne - niezależnie od tego, gdzie operują" - podkreśla w komunikacie Departament Obrony.

Odpowiedź na irańskie ataki

Do przejęcia doszło dzień po tym, jak Iran zaatakował trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz i przejął dwa z nich. To kolejny dowód na eskalację napięć w regionie, gdzie od końca lutego - po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem - dochodzi do poważnych ograniczeń swobody żeglugi.

Iran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przed konfliktem transportowano jedną piątą światowej ropy naftowej i gazu. Teheran sugerował również, że ten strategiczny szlak wodny został zaminowany.

Zamknięcie cieśniny Ormuz i działania wojenne odbijają się na światowych rynkach. Ograniczenia w transporcie surowców spowodowały wzrost cen paliw, co odczuwają konsumenci na całym świecie.

Skuteczność blokady pod znakiem zapytania

Mimo amerykańskiej blokady irańskich portów, Iran zdołał wyeksportować między 13 a 21 kwietnia około 10,7 mln baryłek ropy - wynika z danych firmy Vortexa, analizującej ruch morski. Według Vortexy, w tym czasie odnotowano 35 przypadków ominięcia blokady przez statki powiązane z Iranem lub objęte sankcjami.

